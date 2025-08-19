На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме

https://1prime.ru/20250819/tramp-860921845.html

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен Университета Юго-Восточной Норвегии с иронией отреагировал на фотографию, на которой европейские лидеры сидят вокруг американского президента Дональда Трампа на встрече в Белом доме. "Не лучшая картинка для публики со стороны европейских лидеров, изо всех сил пытающихся сохранить свою значимость", — написал он в соцсети Х, намекая на расположение лидеров стран ЕС относительно президента США.На снимке видно, как европейские лидеры разместились на стульях, неравномерно расположенных вокруг стола, за которым сидит Трамп. При этом на фотографии лицо американского президента хорошо заметно, в то время как лидеры стран ЕС обращены спинами к камере. В понедельник Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились некоторые европейские лидеры. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности Киева, которые европейские государства намерены предоставить, координируясь с Соединенными Штатами. Во время встречи Трамп сделал паузу для телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа была откровенной и конструктивной. Главы государств высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и договорились обсудить возможность усиления уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

