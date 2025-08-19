https://1prime.ru/20250819/tramp-860921845.html
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме - 19.08.2025, ПРАЙМ
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Профессор Гленн Дизен Университета Юго-Восточной Норвегии с иронией отреагировал на фотографию, на которой европейские лидеры сидят вокруг американского... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:41+0300
2025-08-19T15:41+0300
2025-08-19T15:41+0300
ес
дональд трамп
киев
общество
запад
сша
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен Университета Юго-Восточной Норвегии с иронией отреагировал на фотографию, на которой европейские лидеры сидят вокруг американского президента Дональда Трампа на встрече в Белом доме. "Не лучшая картинка для публики со стороны европейских лидеров, изо всех сил пытающихся сохранить свою значимость", — написал он в соцсети Х, намекая на расположение лидеров стран ЕС относительно президента США.На снимке видно, как европейские лидеры разместились на стульях, неравномерно расположенных вокруг стола, за которым сидит Трамп. При этом на фотографии лицо американского президента хорошо заметно, в то время как лидеры стран ЕС обращены спинами к камере. В понедельник Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились некоторые европейские лидеры. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности Киева, которые европейские государства намерены предоставить, координируясь с Соединенными Штатами. Во время встречи Трамп сделал паузу для телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа была откровенной и конструктивной. Главы государств высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и договорились обсудить возможность усиления уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://1prime.ru/20250819/makron-860918422.html
https://1prime.ru/20250819/tramp-860919935.html
киев
запад
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_59:0:1158:824_1920x0_80_0_0_747dc795c998811a6c5ad4d5b662b960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, дональд трамп, киев, общество , запад, сша, владимир зеленский, владимир путин
ЕС, Дональд Трамп, Киев, Общество , ЗАПАД, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Профессор Дизен высмеял кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме