На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме - 19.08.2025, ПРАЙМ
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Профессор Гленн Дизен Университета Юго-Восточной Норвегии с иронией отреагировал на фотографию, на которой европейские лидеры сидят вокруг американского... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:41+0300
2025-08-19T15:41+0300
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен Университета Юго-Восточной Норвегии с иронией отреагировал на фотографию, на которой европейские лидеры сидят вокруг американского президента Дональда Трампа на встрече в Белом доме. "Не лучшая картинка для публики со стороны европейских лидеров, изо всех сил пытающихся сохранить свою значимость", — написал он в соцсети Х, намекая на расположение лидеров стран ЕС относительно президента США.На снимке видно, как европейские лидеры разместились на стульях, неравномерно расположенных вокруг стола, за которым сидит Трамп. При этом на фотографии лицо американского президента хорошо заметно, в то время как лидеры стран ЕС обращены спинами к камере. В понедельник Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились некоторые европейские лидеры. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности Киева, которые европейские государства намерены предоставить, координируясь с Соединенными Штатами. Во время встречи Трамп сделал паузу для телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа была откровенной и конструктивной. Главы государств высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и договорились обсудить возможность усиления уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
15:41 19.08.2025
 
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме

Профессор Дизен высмеял кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен Университета Юго-Восточной Норвегии с иронией отреагировал на фотографию, на которой европейские лидеры сидят вокруг американского президента Дональда Трампа на встрече в Белом доме.
"Не лучшая картинка для публики со стороны европейских лидеров, изо всех сил пытающихся сохранить свою значимость", — написал он в соцсети Х, намекая на расположение лидеров стран ЕС относительно президента США.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме
14:49
На снимке видно, как европейские лидеры разместились на стульях, неравномерно расположенных вокруг стола, за которым сидит Трамп. При этом на фотографии лицо американского президента хорошо заметно, в то время как лидеры стран ЕС обращены спинами к камере.
В понедельник Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились некоторые европейские лидеры. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности Киева, которые европейские государства намерены предоставить, координируясь с Соединенными Штатами.
Во время встречи Трамп сделал паузу для телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа была откровенной и конструктивной. Главы государств высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и договорились обсудить возможность усиления уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Трамп не собирается участвовать во встрече Путина и Зеленского
15:17
 
ЕСДональд ТрампКиевОбществоЗАПАДСШАВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
