Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО

2025-08-19T15:43+0300

ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. "Обе эти вещи невозможны", – сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Украины вернуть полуостров и стать членом альянса.Американский лидер отметил, что СССР и Россия "были правы", не желая видеть НАТО у своих границ.

