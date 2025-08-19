https://1prime.ru/20250819/tramp-860922108.html
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:43+0300
2025-08-19T15:43+0300
2025-08-19T15:43+0300
энергетика
сша
киев
крым
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82718/79/827187952_0:229:4621:2828_1920x0_80_0_0_5c2fcaf3d7efc140fe0a865b5ceabc27.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. "Обе эти вещи невозможны", – сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Украины вернуть полуостров и стать членом альянса.Американский лидер отметил, что СССР и Россия "были правы", не желая видеть НАТО у своих границ.
https://1prime.ru/20250819/aksenov-860921699.html
сша
киев
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82718/79/827187952_272:0:4347:3056_1920x0_80_0_0_c3a3d3e3a8a5da8ebcdd6684465db1e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, крым, дональд трамп, нато
Энергетика, США, Киев, КРЫМ, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО
Трамп: Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
"Обе эти вещи невозможны", – сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Украины вернуть полуостров и стать членом альянса.
Американский лидер отметил, что СССР и Россия "были правы", не желая видеть НАТО у своих границ.
Аксенов допустил захождение крупных нефтяных компаний в Крым