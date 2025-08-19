Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО - 19.08.2025
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:43+0300
2025-08-19T15:43+0300
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. "Обе эти вещи невозможны", – сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Украины вернуть полуостров и стать членом альянса.Американский лидер отметил, что СССР и Россия "были правы", не желая видеть НАТО у своих границ.
15:43 19.08.2025
 
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО

Трамп: Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО

ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
"Обе эти вещи невозможны", – сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Украины вернуть полуостров и стать членом альянса.
Американский лидер отметил, что СССР и Россия "были правы", не желая видеть НАТО у своих границ.
Аксенов допустил захождение крупных нефтяных компаний в Крым
Аксенов допустил захождение крупных нефтяных компаний в Крым
Заголовок открываемого материала