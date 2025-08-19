Трамп сделал заявление об Украине и территориях
Трамп: Украина получит много земли в рамках сделки
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украина получит много территорий в рамках мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Они получат много земли", — рассказал он журналистам.
Министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник подчеркнул, что Россия не стремится просто захватить территориями, такие как Крым, Донбасс или Новороссия, а ее основная задача — защищать русских, которые исторически проживают в этих регионах.
Встреча в Белом доме
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. Лидеры двух стран обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева в переговорах.
Сам Трамп назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.