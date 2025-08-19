Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/tramp-860934745.html
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине
Президент США Дональд Трамп должен дистанцироваться от украинского конфликта, пока это еще возможно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T17:40+0300
2025-08-19T17:40+0300
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен дистанцироваться от украинского конфликта, пока это еще возможно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион."Зеленский все еще не готов сделать уступки, которые становятся практически неизбежными. Для США на данный момент наиболее разумным решением был бы полный уход из украинского кризиса", — отмечается в материале издания.Однако в UnHerd полагают, что стремление Трампа к получению Нобелевской премии и его нежелание демонстрировать слабость в отношении России препятствуют его отстранению от конфликта."Если, пытаясь достичь соглашения, он предложит Украине гарантии безопасности, США рискуют вовлечь себя в конфликт, в который они не заинтересованы, что может привести к значительным просчетам как для Украины, так и для США", - говорится в публикации.Накануне Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны готовы предоставить совместно с США.Во время мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Разговор был открытым и конструктивным. Лидеры договорились продолжать прямые контакты между российскими и украинскими делегациями. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://1prime.ru/20250819/uslovie-860932879.html
https://1prime.ru/20250819/vstrecha-860932719.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_164:0:2769:1954_1920x0_80_0_0_8f1f2e65fca521faaa1dbd6bd621c7d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
17:40 19.08.2025
 
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине

UnHerd: Трампу следует избавиться от Украины пока не поздно

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский на встрече с президентом США Трампом
Зеленский на встрече с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Зеленский на встрече с президентом США Трампом
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен дистанцироваться от украинского конфликта, пока это еще возможно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион.
"Зеленский все еще не готов сделать уступки, которые становятся практически неизбежными. Для США на данный момент наиболее разумным решением был бы полный уход из украинского кризиса", — отмечается в материале издания.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
В США назвали новое условие для урегулирования конфликта на Украине
17:15
Однако в UnHerd полагают, что стремление Трампа к получению Нобелевской премии и его нежелание демонстрировать слабость в отношении России препятствуют его отстранению от конфликта.
"Если, пытаясь достичь соглашения, он предложит Украине гарантии безопасности, США рискуют вовлечь себя в конфликт, в который они не заинтересованы, что может привести к значительным просчетам как для Украины, так и для США", - говорится в публикации.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
СМИ раскрыли, что случилось на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме
17:11
Накануне Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны готовы предоставить совместно с США.
Во время мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Разговор был открытым и конструктивным. Лидеры договорились продолжать прямые контакты между российскими и украинскими делегациями. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
 
УКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала