На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине

Президент США Дональд Трамп должен дистанцироваться от украинского конфликта, пока это еще возможно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион.

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен дистанцироваться от украинского конфликта, пока это еще возможно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион."Зеленский все еще не готов сделать уступки, которые становятся практически неизбежными. Для США на данный момент наиболее разумным решением был бы полный уход из украинского кризиса", — отмечается в материале издания.Однако в UnHerd полагают, что стремление Трампа к получению Нобелевской премии и его нежелание демонстрировать слабость в отношении России препятствуют его отстранению от конфликта."Если, пытаясь достичь соглашения, он предложит Украине гарантии безопасности, США рискуют вовлечь себя в конфликт, в который они не заинтересованы, что может привести к значительным просчетам как для Украины, так и для США", - говорится в публикации.Накануне Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны готовы предоставить совместно с США.Во время мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Разговор был открытым и конструктивным. Лидеры договорились продолжать прямые контакты между российскими и украинскими делегациями. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

