Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News сообщил, что хотел бы попытаться попасть в рай. | 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News сообщил, что хотел бы попытаться попасть в рай."Если мне удастся сделать так, чтобы семь тысяч человек не умирали каждую неделю, то это было бы прекрасно. Если я сумею попасть в рай, одна из причин будет это (мир на Украине — прим. ред.)", — пошутил Трамп.Он также отметил, что "спас множество жизней", когда способствовал урегулированию конфликта между Пакистаном и Индией. На днях Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для переговоров. После встречи к ним присоединились представители нескольких европейских стран. Участники обсуждали гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить при координации с США. Во время мероприятия Трамп решил прерваться, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор был искренним и конструктивным. Лидеры выступали за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и согласились обсудить возможность повышения уровня участия представителей Москвы и Киева в переговорах.
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
