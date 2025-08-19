https://1prime.ru/20250819/tramp-860943816.html

Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай

Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай - 19.08.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай

Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News сообщил, что хотел бы попытаться попасть в рай. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T21:04+0300

2025-08-19T21:04+0300

2025-08-19T21:04+0300

сша

украина

киев

дональд трамп

владимир путин

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498380_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_f7ac710e2bb7dde7a1c5be2029e7ea47.jpg

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News сообщил, что хотел бы попытаться попасть в рай."Если мне удастся сделать так, чтобы семь тысяч человек не умирали каждую неделю, то это было бы прекрасно. Если я сумею попасть в рай, одна из причин будет это (мир на Украине — прим. ред.)", — пошутил Трамп.Он также отметил, что "спас множество жизней", когда способствовал урегулированию конфликта между Пакистаном и Индией. На днях Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для переговоров. После встречи к ним присоединились представители нескольких европейских стран. Участники обсуждали гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить при координации с США. Во время мероприятия Трамп решил прерваться, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор был искренним и конструктивным. Лидеры выступали за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и согласились обсудить возможность повышения уровня участия представителей Москвы и Киева в переговорах.

https://1prime.ru/20250819/tramp-860923114.html

https://1prime.ru/20250819/peregovory-860936942.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, fox news