Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай - 19.08.2025
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News сообщил, что хотел бы попытаться попасть в рай. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T21:04+0300
2025-08-19T21:04+0300
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир путин
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498380_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_f7ac710e2bb7dde7a1c5be2029e7ea47.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News сообщил, что хотел бы попытаться попасть в рай."Если мне удастся сделать так, чтобы семь тысяч человек не умирали каждую неделю, то это было бы прекрасно. Если я сумею попасть в рай, одна из причин будет это (мир на Украине — прим. ред.)", — пошутил Трамп.Он также отметил, что "спас множество жизней", когда способствовал урегулированию конфликта между Пакистаном и Индией. На днях Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для переговоров. После встречи к ним присоединились представители нескольких европейских стран. Участники обсуждали гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить при координации с США. Во время мероприятия Трамп решил прерваться, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор был искренним и конструктивным. Лидеры выступали за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и согласились обсудить возможность повышения уровня участия представителей Москвы и Киева в переговорах.
сша
украина
киев
сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, fox news
США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Fox News
21:04 19.08.2025
 
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News сообщил, что хотел бы попытаться попасть в рай.
"Если мне удастся сделать так, чтобы семь тысяч человек не умирали каждую неделю, то это было бы прекрасно. Если я сумею попасть в рай, одна из причин будет это (мир на Украине — прим. ред.)", — пошутил Трамп.
Он также отметил, что "спас множество жизней", когда способствовал урегулированию конфликта между Пакистаном и Индией.
На днях Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для переговоров. После встречи к ним присоединились представители нескольких европейских стран. Участники обсуждали гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить при координации с США.
Во время мероприятия Трамп решил прерваться, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор был искренним и конструктивным. Лидеры выступали за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины и согласились обсудить возможность повышения уровня участия представителей Москвы и Киева в переговорах.
 
США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Fox News
 
 
