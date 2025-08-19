Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Guardian рассказала о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским - 19.08.2025
Guardian рассказала о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским
Guardian рассказала о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским - 19.08.2025, ПРАЙМ
Guardian рассказала о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским
Обстановка на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским накалилась, когда он начал речь о приоритетах Украины в урегулировании конфликта,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Обстановка на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским накалилась, когда он начал речь о приоритетах Украины в урегулировании конфликта, пишет британская газета Guardian."Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. &lt;...&gt; Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь", — говорится в статье.По мнению автора, президент США не планировал вдаваться в детали украинской позиции. Накануне Трамп провел переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские государства готовы предоставить в сотрудничестве с США. В середине мероприятия Трамп сделал паузу, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры стран высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
21:51 19.08.2025
 
Guardian рассказала о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским

Guardian: на встрече Трампа с Зеленским в Белом доме произошел напряженный момент

МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Обстановка на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским накалилась, когда он начал речь о приоритетах Украины в урегулировании конфликта, пишет британская газета Guardian.
"Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. <...> Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь", — говорится в статье.
По мнению автора, президент США не планировал вдаваться в детали украинской позиции.
Накануне Трамп провел переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские государства готовы предоставить в сотрудничестве с США.
В середине мероприятия Трамп сделал паузу, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры стран высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
