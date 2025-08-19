https://1prime.ru/20250819/trassa-860897288.html

Мост обрушился на трассе "Колыма" в Магаданской области

Мост обрушился на трассе "Колыма" в Магаданской области - 19.08.2025, ПРАЙМ

Мост обрушился на трассе "Колыма" в Магаданской области

Мост через реку Мякит обрушился на федеральной автодороге "Колыма" в Магаданской области, также на дорогу сошел сель, проезд закрыт, сообщает минтранс региона. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T09:05+0300

2025-08-19T09:05+0300

2025-08-19T09:05+0300

происшествия

бизнес

магаданская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg

МАГАДАН, 19 авг - ПРАЙМ. Мост через реку Мякит обрушился на федеральной автодороге "Колыма" в Магаданской области, также на дорогу сошел сель, проезд закрыт, сообщает минтранс региона. Власти Ольского округа объявили режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. На побережье Магаданской области несколько дней шли сильные ливневые дожди. Выпала почти месячная норма осадков. В субботу спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола, существует вероятность возникновения ЧС. Магаданский участок трассы "Колыма" на 1887-м километре размыло, там работает дорожная техника. По прогнозам, в ближайшие дни в регионе снова будет дождливо. "В связи с частичным разрушением мостового перехода через реку Мякит на 1725-м километре и сходом селевого потока на 1548-м километре ФАД "Колыма" введено ограничение для всех видов транспорта с 08:15 (00.15 мск) 19 августа", - сообщает минтранс региона. Кроме того, для движения закрыты участки двух региональных трасс. "В связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения для всех видов транспорта с 10.30 (2.30 мск) 19 августа до 12.00 (4.00 мск) 20 августа 2025 года на 119-м километре автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" , - говорится в сообщении минтранса. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области также сообщает, что в связи с паводками закрыт проезд для всех видов транспорта на 15-м километре автомобильной к поселку Талая.

https://1prime.ru/20250814/gosduma-860724292.html

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, магаданская область