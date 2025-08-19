Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме заявили о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании - 19.08.2025
В Белом доме заявили о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов оценила шансы на урегулирование украинского конфликта. | 19.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов оценила шансы на урегулирование украинского конфликта."Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира", — сказала она.По словам Левитт, для заключения хорошей сделки, обе стороны должны остаться "немного недовольными".Говоря о роли США в урегулировании, представитель Белого дома сообщила, что Вашингтон поможет в координации и, возможно, предоставит "другие средства для гарантий безопасности" европейским союзникам."Президент понимает, что гарантии безопасности критически важны для обеспечения прочного мира, и поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничество и обсуждение этих вопросов с Украиной и Россией", — сказала Левитт.По ее словам, одной из опций может стать поддержка Украины со стороны США в "воздухе". При этом она подчеркнула, что американских военных "на земле на Украине" не будет.По словам пресс-секретаря, по ее данным, подготовка к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского уже ведется.В понедельник президент США принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Трамп не исключал возможности проведения трехсторонней встречи в случае успеха переговоров. Как заявил во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц, Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.
20:44 19.08.2025 (обновлено: 20:55 19.08.2025)
 
В Белом доме заявили о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании

Пресс-секретарь Белого дома Левитт раскрыла роль США в урегулировании на Украине

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБелый Дом в Вашингтоне
© РИА Новости . Владимир Федоренко
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов оценила шансы на урегулирование украинского конфликта.
"Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира", — сказала она.
По словам Левитт, для заключения хорошей сделки, обе стороны должны остаться "немного недовольными".
Говоря о роли США в урегулировании, представитель Белого дома сообщила, что Вашингтон поможет в координации и, возможно, предоставит "другие средства для гарантий безопасности" европейским союзникам.
"Президент понимает, что гарантии безопасности критически важны для обеспечения прочного мира, и поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничество и обсуждение этих вопросов с Украиной и Россией", — сказала Левитт.
По ее словам, одной из опций может стать поддержка Украины со стороны США в "воздухе". При этом она подчеркнула, что американских военных "на земле на Украине" не будет.
По словам пресс-секретаря, по ее данным, подготовка к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского уже ведется.
В понедельник президент США принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Трамп не исключал возможности проведения трехсторонней встречи в случае успеха переговоров. Как заявил во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц, Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.
