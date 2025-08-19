https://1prime.ru/20250819/tunnel-860942557.html

В Белом доме заявили о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании

В Белом доме заявили о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании - 19.08.2025, ПРАЙМ

В Белом доме заявили о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов оценила шансы на урегулирование украинского конфликта. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T20:44+0300

2025-08-19T20:44+0300

2025-08-19T20:55+0300

политика

украина

сша

россия

белый дом

дональд трамп

вашингтон

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860942252_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_c4ef61eb5ca6b181daa25d49a9cf2c06.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов оценила шансы на урегулирование украинского конфликта."Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира", — сказала она.По словам Левитт, для заключения хорошей сделки, обе стороны должны остаться "немного недовольными".Говоря о роли США в урегулировании, представитель Белого дома сообщила, что Вашингтон поможет в координации и, возможно, предоставит "другие средства для гарантий безопасности" европейским союзникам."Президент понимает, что гарантии безопасности критически важны для обеспечения прочного мира, и поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничество и обсуждение этих вопросов с Украиной и Россией", — сказала Левитт.По ее словам, одной из опций может стать поддержка Украины со стороны США в "воздухе". При этом она подчеркнула, что американских военных "на земле на Украине" не будет.По словам пресс-секретаря, по ее данным, подготовка к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского уже ведется.В понедельник президент США принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Трамп не исключал возможности проведения трехсторонней встречи в случае успеха переговоров. Как заявил во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц, Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.

https://1prime.ru/20250819/smi-860941695.html

украина

сша

вашингтон

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, россия, белый дом, дональд трамп, вашингтон, европа