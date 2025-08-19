https://1prime.ru/20250819/turtsiya-860918247.html
Турция участвовала в онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине
АНКАРА, 19 авг – ПРАЙМ. Вице-президент республики Джевдет Йылмаз сообщил, что представил Турцию от имени президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине во вторник, по его словам, Анкара получила информацию о саммитах на Аляске и Вашингтоне. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "От имени нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана я принял участие во "Встрече лидеров коалиции желающих" по вопросу Украины, которая состоялась сегодня, после встреч 13.08.2025 и 17.08.2025. На онлайн-встрече, состоявшейся после встречи президентов США и России на Аляске, была представлена информация и дана оценка контактов между президентом Украины Зеленским, лидерами некоторых европейских стран, представителями ЕС и НАТО и президентом (Дональдом) Трампом в Вашингтоне", - написал Йылмаз в соцсети Х. По его словам, в ближайшем будущем в случае прямой встречи сторон "дипломатические усилия приобретут новое измерение". "Турция будет и впредь всеми силами поддерживать дипломатические усилия по достижению справедливого и прочного мира", - добавил Йылмаз. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
