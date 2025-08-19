https://1prime.ru/20250819/turtsiya-860947617.html

Запасов воды в водохранилищах Бурсы хватит лишь на 35 дней

СТАМБУЛ, 19 авг - ПРАЙМ. Запасов воды в водохранилищах, снабжающих турецкий мегаполис Бурса, хватит лишь на 35 дней на фоне засухи, заявил во вторник мэр города Мустафа Бозбей. "Водохранилище Нилюфер, одно из двух основных, полностью пересохло. Водохранилище Доганджи заполнено лишь на 19%. Таким образом, запасов воды осталось лишь на 30-35 дней. Призываю всех сограждан к экономии воды", - цитирует мэра телеканал TGRT Haber. Бозбей отметил, что синоптики прогнозируют дожди лишь с середины сентября. Ситуацию могут улучшить планы властей начать поставки воды в объеме 110 тысяч кубометров ежедневно с водохранилища Чинарджик к югу от города. "Тем не менее, призываю экономить воду", - отметил мэр. Засуха наблюдается и в ряде других турецких провинций. Так, власти провинции Измир объявили во вторник о продлении до 31 августа ограничений в водоснабжении. Июль 2025 года в Турции оказался самым жарким за 55 лет, в ряде регионов температура приближалась к плюс 50 градусам, сообщило ранее министерство окружающей среды, градостроительства и климатических изменений.

