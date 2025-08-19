https://1prime.ru/20250819/ugol-860903771.html

Спрос и цены на энергетический уголь в Азии выросли на фоне аномальной жары

Аномальная жара и перебои с поставками из Австралии и Индонезии способствовали росту цен и спроса на энергетический уголь в Азии, сообщает газета "Коммерсантъ". | 19.08.2025, ПРАЙМ

энергетика

уголь

азия

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Аномальная жара и перебои с поставками из Австралии и Индонезии способствовали росту цен и спроса на энергетический уголь в Азии, сообщает газета "Коммерсантъ".По данным NEFT Research, устойчивый рост внутренних цен на уголь в Китае и рекордные температуры в Японии резко увеличили спрос на энергетический уголь в регионе. При этом предложение на спотовом рынке сократилось — трейдеры придерживают партии в ожидании дальнейшего роста цен.В Австралии неблагоприятные погодные условия вновь нарушили отгрузки, а в Индонезии сезон дождей замедлил добычу в открытых карьерах. К началу августа цены на энергетический уголь (5500–6000 ккал) в Азии достигли $73,6–112,6 за тонну в зависимости от порта, прибавив 0,5–1,7% за неделю. Российский уголь на Дальнем Востоке подорожал на 6,1%, до $66,4 за тонну (FOB).Южная Корея в июле импортировала рекордные 3 млн тонн российского угля — более чем вдвое больше, чем в июне. Это позволило РФ стать вторым крупнейшим поставщиком в страну.Если погодные условия не улучшатся, котировки могут вырасти еще на 3–5%, прогнозируют аналитики. Российские компании уже увеличили экспорт в Южную Корею и готовы наращивать присутствие на других ключевых рынках, заключили в издании.

азия

