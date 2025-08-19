https://1prime.ru/20250819/ukraina-860920097.html

Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО

Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО - 19.08.2025, ПРАЙМ

Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T15:21+0300

2025-08-19T15:21+0300

2025-08-19T15:26+0300

политика

общество

сша

украина

киев

дональд трамп

нато

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. "Они не будут частью НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективу вступления Киева в альянс.Американский лидер также отметил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет."Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава", - подчеркнул хозяин Белого дома.

https://1prime.ru/20250819/ssha-860919561.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, украина, киев, дональд трамп, нато, fox news