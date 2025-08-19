https://1prime.ru/20250819/ukraina-860920097.html
Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО
Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО
Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:21+0300
2025-08-19T15:21+0300
2025-08-19T15:26+0300
политика
общество
сша
украина
киев
дональд трамп
нато
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. "Они не будут частью НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективу вступления Киева в альянс.Американский лидер также отметил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет."Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава", - подчеркнул хозяин Белого дома.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860919561.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, украина, киев, дональд трамп, нато, fox news
Политика, Общество , США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, НАТО, Fox News
Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО
Трамп заявил, что Украина не будет частью НАТО
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО.
"Они не будут частью НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективу вступления Киева в альянс.
Американский лидер также отметил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет.
"Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава", - подчеркнул хозяин Белого дома.
СМИ: у США нет "красных линий" в вопросе отправки войск на Украину