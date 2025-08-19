Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250819/ukraina-860920097.html
Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО
Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО
Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:21+0300
2025-08-19T15:26+0300
политика
общество
сша
украина
киев
дональд трамп
нато
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. "Они не будут частью НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективу вступления Киева в альянс.Американский лидер также отметил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет."Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава", - подчеркнул хозяин Белого дома.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860919561.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, украина, киев, дональд трамп, нато, fox news
Политика, Общество , США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, НАТО, Fox News
15:21 19.08.2025 (обновлено: 15:26 19.08.2025)
 
Трамп сделал заявление о будущем Украины в НАТО

Трамп заявил, что Украина не будет частью НАТО

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО.
"Они не будут частью НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективу вступления Киева в альянс.
Американский лидер также отметил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет.
"Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава", - подчеркнул хозяин Белого дома.
Флаг США
СМИ: у США нет "красных линий" в вопросе отправки войск на Украину
15:06
 
ПолитикаОбществоСШАУКРАИНАКиевДональд ТрампНАТОFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала