В Эстонии бизнесмена обвинили в присвоении собранных для ВСУ средств

В Эстонии бизнесмена обвинили в присвоении собранных для ВСУ средств

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Эстонский предприниматель Анри Лаупмаа, открывший в 2022 году сбор пожертвований для покупки БПЛА украинским военным, признан виновным в присвоении собранных средств, пишет газета Postimees со ссылкой на решение суда. Телерадиокомпания ERR в 2023 году сообщила, что департамент полиции и пограничной охраны Эстонии подозревает онлайн-платформу, собиравшую средства на беспилотники для Украины toeta.me, некоммерческое объединение "Институт инфографики и эргономики", а также его единственного члена правления Анри Лаупмаа в присвоении денежных средств в особо крупных размерах. "Сегодня Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства признал Хенри Лаупмаа виновным: в сентябре 2022 года он открыл сбор пожертвований для покупки дронов украинским бойцам, однако после завершения кампании в сентябре 2023-го не перечислил собранные средства компании, которая должна была закупить и доставить технику", - говорится в материале издания. По данным Postimees, суд назначил Лаупмаа штраф в размере 2470 евро, которые тот должен выплатить в течение десяти месяцев, а также взыскал с него более 29 тысяч евро, которые он должен выплатить не позднее марта 2027 года. Обвинение считает, что Лаупмаа использовал собранные средства "для финансирования личных нужд и предпринимательской деятельности компании OÜ MicroNet". Как писало в 2023 году ERR, собранные на платформе деньги так и не были получены организаторами благотворительной кампании, собиравшими средства для отправки на Украину 21 беспилотника, которые были оснащены оборудованием для защиты от помех GPS эстонской компании Threod Systems. К концу кампании было собрано почти 223 тысячи евро при поддержке около 4 тысяч жертвователей, среди которых были и депутаты парламента Эстонии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

