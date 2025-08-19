Журналистка: Залужный готовится баллотироваться в президенты Украины

https://1prime.ru/20250819/ukraina-860937658.html

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне, заявила журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного. В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что ранее в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Залужный тайно готовится баллотироваться на пост президента... Его штаб-квартира уже действует в Лондоне, проводится набор сотрудников", - пишет журналистка в соцсети X. По ее данным, возглавить предвыборный штаб может экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Заместителем руководителя штаба является Виктория Сюмар - депутат Рады от партии "Европейская солидарность". Международную работу штаба возглавляет замглавы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко. Как отмечает Ливингстон, предвыборная кампания пока носит неофициальный характер, о выдвижении еще не объявляли. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

