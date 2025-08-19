Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналистка: Залужный готовится баллотироваться в президенты Украины - 19.08.2025
Журналистка: Залужный готовится баллотироваться в президенты Украины
Журналистка: Залужный готовится баллотироваться в президенты Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
Журналистка: Залужный готовится баллотироваться в президенты Украины
Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T18:58+0300
2025-08-19T18:58+0300
мировая экономика
украина
лондон
сша
валерий залужный
владимир зеленский
дональд трамп
всу
рада
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне, заявила журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного. В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что ранее в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Залужный тайно готовится баллотироваться на пост президента... Его штаб-квартира уже действует в Лондоне, проводится набор сотрудников", - пишет журналистка в соцсети X. По ее данным, возглавить предвыборный штаб может экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Заместителем руководителя штаба является Виктория Сюмар - депутат Рады от партии "Европейская солидарность". Международную работу штаба возглавляет замглавы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко. Как отмечает Ливингстон, предвыборная кампания пока носит неофициальный характер, о выдвижении еще не объявляли. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
украина
лондон
сша
мировая экономика, украина, лондон, сша, валерий залужный, владимир зеленский, дональд трамп, всу, рада, в мире
Мировая экономика, УКРАИНА, ЛОНДОН, США, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВСУ, Рада, В мире
18:58 19.08.2025
 
Журналистка: Залужный готовится баллотироваться в президенты Украины

Журналистка Ливингстон: Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Главком ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне, заявила журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного.
В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что ранее в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
"Залужный тайно готовится баллотироваться на пост президента... Его штаб-квартира уже действует в Лондоне, проводится набор сотрудников", - пишет журналистка в соцсети X.
По ее данным, возглавить предвыборный штаб может экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Заместителем руководителя штаба является Виктория Сюмар - депутат Рады от партии "Европейская солидарность". Международную работу штаба возглавляет замглавы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко.
Как отмечает Ливингстон, предвыборная кампания пока носит неофициальный характер, о выдвижении еще не объявляли.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
"Не получил". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским на встрече с Трампом
Мировая экономикаУКРАИНАЛОНДОНСШАВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийДональд ТрампВСУРадаВ мире
 
 
