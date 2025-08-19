https://1prime.ru/20250819/ukraina-860940211.html

СМИ указали на смену позиции лидеров стран ЕС по вопросу о территориях

2025-08-19T19:44+0300

2025-08-19T19:44+0300

2025-08-19T19:44+0300

дональд трамп

украина

сша

киев

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Европейские лидеры начали обсуждение вопроса территориальных уступок, больше не акцентируя внимание на необходимости сохранения территориальной целостности Украины, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Примечательно, что в настоящее время обсуждается вопрос территориальных уступок", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что до недавнего времени восстановление территориальной целостности Украины было главной темой для европейцев. На днях в Белом доме состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению подключились несколько европейских лидеров. Обсуждались вопросы гарантий безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить в сотрудничестве с США. В ходе встречи Трамп сделал перерыв, чтобы связаться с Владимиром Путиным. Их разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры двух стран высказались в поддержку продолжения прямого диалога между делегациями России и Украины, а также согласились обсудить возможность увеличения уровня представителей Москвы и Киева на предстоящих переговорах.

украина

сша

киев

2025

Новости

ru-RU

дональд трамп, украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин