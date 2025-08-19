Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ указали на смену позиции лидеров стран ЕС по вопросу о территориях - 19.08.2025
СМИ указали на смену позиции лидеров стран ЕС по вопросу о территориях
СМИ указали на смену позиции лидеров стран ЕС по вопросу о территориях - 19.08.2025, ПРАЙМ
СМИ указали на смену позиции лидеров стран ЕС по вопросу о территориях
Европейские лидеры начали обсуждение вопроса территориальных уступок, больше не акцентируя внимание на необходимости сохранения территориальной целостности... | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Европейские лидеры начали обсуждение вопроса территориальных уступок, больше не акцентируя внимание на необходимости сохранения территориальной целостности Украины, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Примечательно, что в настоящее время обсуждается вопрос территориальных уступок", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что до недавнего времени восстановление территориальной целостности Украины было главной темой для европейцев. На днях в Белом доме состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению подключились несколько европейских лидеров. Обсуждались вопросы гарантий безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить в сотрудничестве с США. В ходе встречи Трамп сделал перерыв, чтобы связаться с Владимиром Путиным. Их разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры двух стран высказались в поддержку продолжения прямого диалога между делегациями России и Украины, а также согласились обсудить возможность увеличения уровня представителей Москвы и Киева на предстоящих переговорах.
19:44 19.08.2025
 
СМИ указали на смену позиции лидеров стран ЕС по вопросу о территориях

Berliner Zeitung: лидеры стран ЕС перестали настаивать на целостности Украины

© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Европейские лидеры начали обсуждение вопроса территориальных уступок, больше не акцентируя внимание на необходимости сохранения территориальной целостности Украины, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"Примечательно, что в настоящее время обсуждается вопрос территориальных уступок", — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что до недавнего времени восстановление территориальной целостности Украины было главной темой для европейцев.
На днях в Белом доме состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению подключились несколько европейских лидеров. Обсуждались вопросы гарантий безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить в сотрудничестве с США.
В ходе встречи Трамп сделал перерыв, чтобы связаться с Владимиром Путиным. Их разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры двух стран высказались в поддержку продолжения прямого диалога между делегациями России и Украины, а также согласились обсудить возможность увеличения уровня представителей Москвы и Киева на предстоящих переговорах.
