Эрдоган обсудил с Рютте мирный процесс на Украине
Эрдоган обсудил с Рютте мирный процесс на Украине
2025-08-19T21:48+0300
АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, вопросы гарантий безопасности. Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Турции. В ходе разговора обсуждались последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией. "Наш президент и генеральный секретарь НАТО подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе на Украине и в обеспечении безопасности Черного моря. Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте согласились с вкладом Турции, одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Также речь шла о гарантиях безопасности. "Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте также обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.
Эрдоган обсудил с Рютте мирный процесс на Украине и гарантии ее безопасности