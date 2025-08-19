Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган обсудил с Рютте мирный процесс на Украине - 19.08.2025
Эрдоган обсудил с Рютте мирный процесс на Украине
Эрдоган обсудил с Рютте мирный процесс на Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
Эрдоган обсудил с Рютте мирный процесс на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T21:48+0300
2025-08-19T21:48+0300
мировая экономика
турция
украина
черное море
реджеп тайип эрдоган
марк рютте
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, вопросы гарантий безопасности. Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Турции. В ходе разговора обсуждались последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией. "Наш президент и генеральный секретарь НАТО подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе на Украине и в обеспечении безопасности Черного моря. Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте согласились с вкладом Турции, одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Также речь шла о гарантиях безопасности. "Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте также обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.
мировая экономика, турция, украина, черное море, реджеп тайип эрдоган, марк рютте, нато, в мире
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Марк Рютте, НАТО, В мире
21:48 19.08.2025
 
Эрдоган обсудил с Рютте мирный процесс на Украине

Эрдоган обсудил с Рютте мирный процесс на Украине и гарантии ее безопасности

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© POOL
АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, вопросы гарантий безопасности.
Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Турции. В ходе разговора обсуждались последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией.
"Наш президент и генеральный секретарь НАТО подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе на Украине и в обеспечении безопасности Черного моря. Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте согласились с вкладом Турции, одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Также речь шла о гарантиях безопасности.
"Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте также обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.
Очередной саммит НАТО пройдет в Турции 7-8 июля 2026 года
Мировая экономика ТУРЦИЯ УКРАИНА Черное море Реджеп Тайип Эрдоган Марк Рютте НАТО В мире
 
 
Заголовок открываемого материала