Экс-премьер Украины обвинил Зеленского в нарушении конституции

2025-08-19T22:20+0300

2025-08-19T22:20+0300

2025-08-19T22:20+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Конституция и система правосудия не действуют на Украине, Владимир Зеленский нарушает конституцию, где закреплен срок полномочий президента, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Зеленский нарушает конституцию, в которой четко и ясно указано, что срок пребывания на должности президента ровно пять лет... Что тогда говорить о декларации независимости, которая была провозглашена в 1991 году, которую Зеленский наверняка и не читал... Поэтому Украина - страна, в которой не действует конституция, не действует конституционное законодательство, не действует система правосудия", - сказал Азаров. Согласно декларации о государственном суверенитете Украины, принятой в 1990 году, она должна являться нейтральным государством, отметил он. "Декларация о государственном суверенитете, которая по существу представляет из себя одну малую конституцию... где указано, что Украина - нейтральное, внеблоковое государство", - подчеркнул Азаров. Что касается акта провозглашения независимости Украины, то он был принят в спешном порядке 24 августа 1991 года, и в этой спешке было допущено много нарушений, потому что на тот момент еще формально существовала Украинская ССР, добавил он. Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основания признания независимости Украины исчезнут, если та откажется от своего законодательно закрепленного нейтралитета и безъядерного статуса.

