Ушаков рассказал, сколько продолжался разговор Путина и Трампа - 19.08.2025
Ушаков рассказал, сколько продолжался разговор Путина и Трампа
Ушаков рассказал, сколько продолжался разговор Путина и Трампа - 19.08.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал, сколько продолжался разговор Путина и Трампа
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался около 40 минут, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T09:25+0300
2025-08-19T09:25+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался около 40 минут, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. "Беседа продолжалась где-то минут 40… ориентировочно", - сказал журналистам помощник президента РФ.По словам Ушакова, главы государств обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей России и Украины в переговорах.Российский лидер также отметил важность предпринимаемых его коллегой из США Дональдом Трампом усилий в поисках решений по долгосрочному урегулированию на Украине.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее контактировать по украинскому и другим вопросам, резюмировал он.
09:25 19.08.2025
 
Ушаков рассказал, сколько продолжался разговор Путина и Трампа

Трамп 40 минут говорил по телефону с Путиным во время встречи с Зеленским в США

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался около 40 минут, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.
"Беседа продолжалась где-то минут 40… ориентировочно", - сказал журналистам помощник президента РФ.
По словам Ушакова, главы государств обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей России и Украины в переговорах.
Российский лидер также отметил важность предпринимаемых его коллегой из США Дональдом Трампом усилий в поисках решений по долгосрочному урегулированию на Украине.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее контактировать по украинскому и другим вопросам, резюмировал он.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
СМИ: Зеленский заявил Трампу, что приехал на переговоры в лучшем костюме
Заголовок открываемого материала