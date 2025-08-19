https://1prime.ru/20250819/ushakov-860898402.html

Ушаков рассказал, сколько продолжался разговор Путина и Трампа

19.08.2025

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался около 40 минут, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался около 40 минут, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. "Беседа продолжалась где-то минут 40… ориентировочно", - сказал журналистам помощник президента РФ.По словам Ушакова, главы государств обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей России и Украины в переговорах.Российский лидер также отметил важность предпринимаемых его коллегой из США Дональдом Трампом усилий в поисках решений по долгосрочному урегулированию на Украине.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее контактировать по украинскому и другим вопросам, резюмировал он.

