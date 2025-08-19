https://1prime.ru/20250819/uslovie-860932879.html
В США назвали новое условие для урегулирования конфликта на Украине
Владимир Зеленский препятствует миру на Украине, его необходимо лишить власти, пишет American Conservative. | 19.08.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860881399_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_99aed93ee3fa161fdad787cfd5e386d4.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский препятствует миру на Украине, его необходимо лишить власти, пишет American Conservative."Миру мешает не Путин или Трамп, а Зеленский", — отмечает в статье.Обозреватель считает, что желание Зеленского продолжать боевые действия несет угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Агентство AFP, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что Владимир Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в телефонном разговоре с президентом США. В понедельник в Белом доме Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров стран Европейского союза. Он ранее также упоминал о возможности проведения трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским, если переговоры окажутся успешными.
