В США назвали новое условие для урегулирования конфликта на Украине
Владимир Зеленский препятствует миру на Украине, его необходимо лишить власти, пишет American Conservative.
2025-08-19T17:15+0300
2025-08-19T17:15+0300
общество
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский препятствует миру на Украине, его необходимо лишить власти, пишет American Conservative."Миру мешает не Путин или Трамп, а Зеленский", — отмечает в статье.Обозреватель считает, что желание Зеленского продолжать боевые действия несет угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Агентство AFP, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что Владимир Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в телефонном разговоре с президентом США. В понедельник в Белом доме Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров стран Европейского союза. Он ранее также упоминал о возможности проведения трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским, если переговоры окажутся успешными.
украина, сша, владимир зеленский, владимир путин
Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин
19.08.2025
 
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский препятствует миру на Украине, его необходимо лишить власти, пишет American Conservative.
"Миру мешает не Путин или Трамп, а Зеленский", — отмечает в статье.
Обозреватель считает, что желание Зеленского продолжать боевые действия несет угрозу не только для Украины, но и для всего мира.
Агентство AFP, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что Владимир Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в телефонном разговоре с президентом США.
В понедельник в Белом доме Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров стран Европейского союза. Он ранее также упоминал о возможности проведения трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским, если переговоры окажутся успешными.
