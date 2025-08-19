https://1prime.ru/20250819/uzbekistan-860940596.html

В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков

ТАШКЕНТ, 19 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы и пограничники Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана более 62 килограммов наркотиков, сообщает пресс-центр узбекистанской Службы государственной безопасности (СГБ). По данным пресс-центра, в ходе совместной операции военнослужащих пограничных войск, управления СГБ УВД по Сурхандарьинской области в Узунском районе были задержаны двое местных жителей. "У задержанных было обнаружено 20,374 килограмма опия и 41,668 килограмма гашиша", - говорится в сообщении СГБ для СМИ. В ходе доследственной проверки установлено, что наркотики были контрабандой вывезены из Таджикистана, в дальнейшем планировалось реализовать его на территории Сурхандарьинской области. В ходе операции также задержаны еще двое подозреваемых – сообщник курьеров и заказчик наркотиков, проживающий в соседнем районе. "В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по соответствующим УК Республики Узбекистан, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СГБ. Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.

