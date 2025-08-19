Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков - 19.08.2025
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков
Правоохранительные органы и пограничники Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана более 62 килограммов наркотиков, сообщает пресс-центр узбекистанской... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:52+0300
2025-08-19T19:52+0300
россия
узбекистан
таджикистан
афганистан
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы и пограничники Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана более 62 килограммов наркотиков, сообщает пресс-центр узбекистанской Службы государственной безопасности (СГБ). По данным пресс-центра, в ходе совместной операции военнослужащих пограничных войск, управления СГБ УВД по Сурхандарьинской области в Узунском районе были задержаны двое местных жителей. "У задержанных было обнаружено 20,374 килограмма опия и 41,668 килограмма гашиша", - говорится в сообщении СГБ для СМИ. В ходе доследственной проверки установлено, что наркотики были контрабандой вывезены из Таджикистана, в дальнейшем планировалось реализовать его на территории Сурхандарьинской области. В ходе операции также задержаны еще двое подозреваемых – сообщник курьеров и заказчик наркотиков, проживающий в соседнем районе. "В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по соответствующим УК Республики Узбекистан, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СГБ. Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.
узбекистан
таджикистан
афганистан
россия, узбекистан, таджикистан, афганистан, в мире
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, В мире
19:52 19.08.2025
 
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков

В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков из Таджикистана

Флаг Узбекистана
 Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 19 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы и пограничники Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана более 62 килограммов наркотиков, сообщает пресс-центр узбекистанской Службы государственной безопасности (СГБ).
По данным пресс-центра, в ходе совместной операции военнослужащих пограничных войск, управления СГБ УВД по Сурхандарьинской области в Узунском районе были задержаны двое местных жителей.
"У задержанных было обнаружено 20,374 килограмма опия и 41,668 килограмма гашиша", - говорится в сообщении СГБ для СМИ.
В ходе доследственной проверки установлено, что наркотики были контрабандой вывезены из Таджикистана, в дальнейшем планировалось реализовать его на территории Сурхандарьинской области. В ходе операции также задержаны еще двое подозреваемых – сообщник курьеров и заказчик наркотиков, проживающий в соседнем районе.
"В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по соответствующим УК Республики Узбекистан, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СГБ.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.
1 августа, 09:21
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНТАДЖИКИСТАНАФГАНИСТАНВ мире
 
 
