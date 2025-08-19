https://1prime.ru/20250819/uzbekistan-860940596.html
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков
Правоохранительные органы и пограничники Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана более 62 килограммов наркотиков, сообщает пресс-центр узбекистанской... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:52+0300
2025-08-19T19:52+0300
2025-08-19T19:52+0300
россия
узбекистан
таджикистан
афганистан
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы и пограничники Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана более 62 килограммов наркотиков, сообщает пресс-центр узбекистанской Службы государственной безопасности (СГБ). По данным пресс-центра, в ходе совместной операции военнослужащих пограничных войск, управления СГБ УВД по Сурхандарьинской области в Узунском районе были задержаны двое местных жителей. "У задержанных было обнаружено 20,374 килограмма опия и 41,668 килограмма гашиша", - говорится в сообщении СГБ для СМИ. В ходе доследственной проверки установлено, что наркотики были контрабандой вывезены из Таджикистана, в дальнейшем планировалось реализовать его на территории Сурхандарьинской области. В ходе операции также задержаны еще двое подозреваемых – сообщник курьеров и заказчик наркотиков, проживающий в соседнем районе. "В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по соответствующим УК Республики Узбекистан, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СГБ. Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.
https://1prime.ru/20250801/mvd-860194206.html
узбекистан
таджикистан
афганистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_8d691a5051d80055b9dc35f80e3f5565.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, таджикистан, афганистан, в мире
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, В мире
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков
В Узбекистане пресекли контрабанду более 62 килограммов наркотиков из Таджикистана
ТАШКЕНТ, 19 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы и пограничники Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана более 62 килограммов наркотиков, сообщает пресс-центр узбекистанской Службы государственной безопасности (СГБ).
По данным пресс-центра, в ходе совместной операции военнослужащих пограничных войск, управления СГБ УВД по Сурхандарьинской области в Узунском районе были задержаны двое местных жителей.
"У задержанных было обнаружено 20,374 килограмма опия и 41,668 килограмма гашиша", - говорится в сообщении СГБ для СМИ.
В ходе доследственной проверки установлено, что наркотики были контрабандой вывезены из Таджикистана
, в дальнейшем планировалось реализовать его на территории Сурхандарьинской области. В ходе операции также задержаны еще двое подозреваемых – сообщник курьеров и заказчик наркотиков, проживающий в соседнем районе.
"В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по соответствующим УК Республики Узбекистан, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СГБ.
Через территорию Узбекистана
проходит так называемый "северный маршрут" - крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана
в Россию и далее в страны Европы
, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.
В МВД предупредили о "легком заработке" в мессенджерах