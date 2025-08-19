https://1prime.ru/20250819/vstrecha-860914870.html
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа - 19.08.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
Незримое присутствие Владимира Путина ощущалось на встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, сообщает New York Times. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:03+0300
2025-08-19T14:03+0300
2025-08-19T14:03+0300
украина
общество
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
ес
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860881399_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_99aed93ee3fa161fdad787cfd5e386d4.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Незримое присутствие Владимира Путина ощущалось на встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, сообщает New York Times."Сюрреалистичность происходящему добавило то, как Путин парил над всей этой встрече, незаметно, словно персонаж за кулисами", — отмечается в статье.Журналист отметил, что во время мероприятия американский президент несколько раз упоминал позицию российского лидера в отношении завершения конфликта в Украине и подчеркивал необходимость проинформировать его о результатах встречи после ее окончания. Согласно информации от агентства AFP, полученной от осведомленного источника, Путин во время телефонного разговора выразил готовность американскому президенту встретиться с Зеленским. В понедельник Трамп принимал Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Ранее он заявил, что при успешных переговорах возможно проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в будущем.
https://1prime.ru/20250819/makron-860910066.html
https://1prime.ru/20250819/evropa-860901851.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860881399_89:0:622:400_1920x0_80_0_0_5ae715080e06e52bd02bb795a544df84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, общество , владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, ес, new york times
УКРАИНА, Общество , Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, New York Times
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
NYT: Путин незримо присутствовал на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме