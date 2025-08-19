https://1prime.ru/20250819/vstrecha-860914870.html

СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа

СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа - 19.08.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа

Незримое присутствие Владимира Путина ощущалось на встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, сообщает New York Times. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T14:03+0300

2025-08-19T14:03+0300

2025-08-19T14:03+0300

украина

общество

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

ес

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860881399_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_99aed93ee3fa161fdad787cfd5e386d4.jpg

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Незримое присутствие Владимира Путина ощущалось на встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, сообщает New York Times."Сюрреалистичность происходящему добавило то, как Путин парил над всей этой встрече, незаметно, словно персонаж за кулисами", — отмечается в статье.Журналист отметил, что во время мероприятия американский президент несколько раз упоминал позицию российского лидера в отношении завершения конфликта в Украине и подчеркивал необходимость проинформировать его о результатах встречи после ее окончания. Согласно информации от агентства AFP, полученной от осведомленного источника, Путин во время телефонного разговора выразил готовность американскому президенту встретиться с Зеленским. В понедельник Трамп принимал Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Ранее он заявил, что при успешных переговорах возможно проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в будущем.

https://1prime.ru/20250819/makron-860910066.html

https://1prime.ru/20250819/evropa-860901851.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, общество , владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, ес, new york times