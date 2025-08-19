Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа - 19.08.2025
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
Незримое присутствие Владимира Путина ощущалось на встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, сообщает New York Times. | 19.08.2025, ПРАЙМ
украина
общество
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
ес
new york times
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Незримое присутствие Владимира Путина ощущалось на встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, сообщает New York Times.&quot;Сюрреалистичность происходящему добавило то, как Путин парил над всей этой встрече, незаметно, словно персонаж за кулисами&quot;, — отмечается в статье.Журналист отметил, что во время мероприятия американский президент несколько раз упоминал позицию российского лидера в отношении завершения конфликта в Украине и подчеркивал необходимость проинформировать его о результатах встречи после ее окончания. Согласно информации от агентства AFP, полученной от осведомленного источника, Путин во время телефонного разговора выразил готовность американскому президенту встретиться с Зеленским. В понедельник Трамп принимал Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Ранее он заявил, что при успешных переговорах возможно проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в будущем.
украина
ПРАЙМ
украина, общество , владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, ес, new york times
УКРАИНА, Общество , Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, New York Times
14:03 19.08.2025
 
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа

NYT: Путин незримо присутствовал на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

© РИА НовостиПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Незримое присутствие Владимира Путина ощущалось на встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, сообщает New York Times.

"Сюрреалистичность происходящему добавило то, как Путин парил над всей этой встрече, незаметно, словно персонаж за кулисами", — отмечается в статье.

Журналист отметил, что во время мероприятия американский президент несколько раз упоминал позицию российского лидера в отношении завершения конфликта в Украине и подчеркивал необходимость проинформировать его о результатах встречи после ее окончания.
Согласно информации от агентства AFP, полученной от осведомленного источника, Путин во время телефонного разговора выразил готовность американскому президенту встретиться с Зеленским.
В понедельник Трамп принимал Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Ранее он заявил, что при успешных переговорах возможно проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в будущем.
УКРАИНАОбществоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСNew York Times
 
 
