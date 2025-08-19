Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случилось на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/vstrecha-860932719.html
СМИ раскрыли, что случилось на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме
СМИ раскрыли, что случилось на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме - 19.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что случилось на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме
В ходе встречи между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме не были затронуты условия урегулирования конфликта, которые... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T17:11+0300
2025-08-19T17:11+0300
мировая экономика
сша
общество
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В ходе встречи между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме не были затронуты условия урегулирования конфликта, которые могли бы устроить Россию, сообщает издание Spectator. "На этом празднике дружелюбия и взаимных комплиментов в Белом доме не хватало одной маленькой детали, а именно: содержательного обсуждения конкретных деталей соглашения, которое Владимир Путин был бы готов принять", — подчеркивается в статье. Обозреватель отметил, что участники встречи стремились лишь избежать конфронтации между президентом США и Зеленским, проигнорировав обсуждение ключевых вопросов, связанных с окончанием конфликтных действий. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров Европейского союза.
https://1prime.ru/20250819/tramp-860932103.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_59:0:1158:824_1920x0_80_0_0_747dc795c998811a6c5ad4d5b662b960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, общество , дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Мировая экономика, США, Общество , Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
17:11 19.08.2025
 
СМИ раскрыли, что случилось на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме

Spectator: на встрече Зеленского и Трампа не затронули приемлемые для РФ условия

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
© Фото : The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В ходе встречи между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме не были затронуты условия урегулирования конфликта, которые могли бы устроить Россию, сообщает издание Spectator.
"На этом празднике дружелюбия и взаимных комплиментов в Белом доме не хватало одной маленькой детали, а именно: содержательного обсуждения конкретных деталей соглашения, которое Владимир Путин был бы готов принять", — подчеркивается в статье.
Обозреватель отметил, что участники встречи стремились лишь избежать конфронтации между президентом США и Зеленским, проигнорировав обсуждение ключевых вопросов, связанных с окончанием конфликтных действий.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров Европейского союза.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Трамп сделал заявление об Украине и территориях
17:07
 
Мировая экономикаСШАОбществоДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала