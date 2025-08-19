https://1prime.ru/20250819/vstrecha-860932719.html
СМИ раскрыли, что случилось на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме
2025-08-19T17:11+0300
2025-08-19T17:11+0300
2025-08-19T17:11+0300
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В ходе встречи между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме не были затронуты условия урегулирования конфликта, которые могли бы устроить Россию, сообщает издание Spectator. "На этом празднике дружелюбия и взаимных комплиментов в Белом доме не хватало одной маленькой детали, а именно: содержательного обсуждения конкретных деталей соглашения, которое Владимир Путин был бы готов принять", — подчеркивается в статье. Обозреватель отметил, что участники встречи стремились лишь избежать конфронтации между президентом США и Зеленским, проигнорировав обсуждение ключевых вопросов, связанных с окончанием конфликтных действий. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров Европейского союза.
