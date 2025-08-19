https://1prime.ru/20250819/walmart-860942034.html
Власти США предупредили о появлении радиоактивных креветок в сети Walmart
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о появлении в торговой сети Walmart замороженных креветок, которые могут быть заражены радиоактивным изотопом цезий-137. Об обнаружении цезия-137 в транспортных контейнерах индонезийской компании BMS Foods в четырех портах США (Лос-Анджелес, Хьюстон, Саванна и Майами) пищевому регулятору сообщила таможенно-пограничная служба США. Управление заявило об основаниях полагать, что и доставленные ранее продукты были приготовлены, упакованы или хранились в антисанитарных условиях, что могло привести к их заражению цезием-137 и создать угрозу для безопасности. "Потребителям не следует употреблять в пищу определенные партии замороженных креветок бренда Great Value из магазинов Walmart", - говорится в заявлении. Регулятор рекомендовал сети Walmart отозвать данную продукцию. Как отмечается, основным негативным последствием для здоровья при длительном и многократном воздействии низких доз цезия-137 (например, при потреблении загрязненных пищи или воды в течение долгого времени) является повышенный риск развития рака, являющийся результатом повреждения ДНК в живых клетках организма.
бизнес, здоровье, сша, walmart
Происшествия, Бизнес, Здоровье, США, Walmart
