Власти США предупредили о появлении радиоактивных креветок в сети Walmart - 19.08.2025, ПРАЙМ
Власти США предупредили о появлении радиоактивных креветок в сети Walmart
2025-08-19T20:29+0300
2025-08-19T20:29+0300
происшествия
бизнес
здоровье
сша
walmart
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о появлении в торговой сети Walmart замороженных креветок, которые могут быть заражены радиоактивным изотопом цезий-137. Об обнаружении цезия-137 в транспортных контейнерах индонезийской компании BMS Foods в четырех портах США (Лос-Анджелес, Хьюстон, Саванна и Майами) пищевому регулятору сообщила таможенно-пограничная служба США. Управление заявило об основаниях полагать, что и доставленные ранее продукты были приготовлены, упакованы или хранились в антисанитарных условиях, что могло привести к их заражению цезием-137 и создать угрозу для безопасности. "Потребителям не следует употреблять в пищу определенные партии замороженных креветок бренда Great Value из магазинов Walmart", - говорится в заявлении. Регулятор рекомендовал сети Walmart отозвать данную продукцию. Как отмечается, основным негативным последствием для здоровья при длительном и многократном воздействии низких доз цезия-137 (например, при потреблении загрязненных пищи или воды в течение долгого времени) является повышенный риск развития рака, являющийся результатом повреждения ДНК в живых клетках организма.
сша
бизнес, здоровье, сша, walmart
Происшествия, Бизнес, Здоровье, США, Walmart
20:29 19.08.2025
 
Власти США предупредили о появлении радиоактивных креветок в сети Walmart

FDA предупредило о появлении в Walmart креветок с радиоактивным цезием-137

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Магазин Walmart. США
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о появлении в торговой сети Walmart замороженных креветок, которые могут быть заражены радиоактивным изотопом цезий-137.
Об обнаружении цезия-137 в транспортных контейнерах индонезийской компании BMS Foods в четырех портах США (Лос-Анджелес, Хьюстон, Саванна и Майами) пищевому регулятору сообщила таможенно-пограничная служба США. Управление заявило об основаниях полагать, что и доставленные ранее продукты были приготовлены, упакованы или хранились в антисанитарных условиях, что могло привести к их заражению цезием-137 и создать угрозу для безопасности.
"Потребителям не следует употреблять в пищу определенные партии замороженных креветок бренда Great Value из магазинов Walmart", - говорится в заявлении.
Регулятор рекомендовал сети Walmart отозвать данную продукцию.
Как отмечается, основным негативным последствием для здоровья при длительном и многократном воздействии низких доз цезия-137 (например, при потреблении загрязненных пищи или воды в течение долгого времени) является повышенный риск развития рака, являющийся результатом повреждения ДНК в живых клетках организма.
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
МО Британии годами скрывало утечки радиоактивной воды в море, узнали СМИ
9 августа, 18:51
 
ПроисшествияБизнесЗдоровьеСШАWalmart
 
 
Заголовок открываемого материала