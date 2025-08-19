https://1prime.ru/20250819/zakharova-860903224.html

Захарова осудила слова президента Финляндии об урегулировании на Украине

Захарова осудила слова президента Финляндии об урегулировании на Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ

Захарова осудила слова президента Финляндии об урегулировании на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T10:49+0300

2025-08-19T10:49+0300

2025-08-19T10:49+0300

политика

общество

россия

финляндия

сша

германия

мария захарова

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_ccace60b6bdfab1e617cf201f5d9fb73.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией, заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом". Стубб в начале встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году. "Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. По её словам, "опыт взаимодействия", о котором говорил финский лидер, был связан с поддержкой Третьего рейха и преступлениями против мирного населения. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной Армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её союзников. "Так что, если Стубб решил действовать как в 1944 году, то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим", - добавила Захарова.

https://1prime.ru/20250819/stubb-860893673.html

финляндия

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, финляндия, сша, германия, мария захарова, дональд трамп