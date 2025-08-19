Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова осудила слова президента Финляндии об урегулировании на Украине - 19.08.2025
Захарова осудила слова президента Финляндии об урегулировании на Украине
Захарова осудила слова президента Финляндии об урегулировании на Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
Захарова осудила слова президента Финляндии об урегулировании на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование... | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией, заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом". Стубб в начале встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году. "Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. По её словам, "опыт взаимодействия", о котором говорил финский лидер, был связан с поддержкой Третьего рейха и преступлениями против мирного населения. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной Армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её союзников. "Так что, если Стубб решил действовать как в 1944 году, то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим", - добавила Захарова.
Новости
Захарова осудила слова президента Финляндии об урегулировании на Украине

Захарова назвала "адом" слова президента Финляндии о "решении 1944 года"

