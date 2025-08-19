Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями - 19.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями
2025-08-19T08:10+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не отказался от "обмена территориями" во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, но отметил, что будет сложно обойти конституционные запреты Украины, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины... Но Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональные обмены", - говорится в публикации. Во вторник Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
08:10 19.08.2025
 
СМИ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не отказался от "обмена территориями" во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, но отметил, что будет сложно обойти конституционные запреты Украины, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины... Но Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональные обмены", - говорится в публикации.
Во вторник Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
Заголовок открываемого материала