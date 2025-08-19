https://1prime.ru/20250819/zelenskiy-860892877.html
СМИ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не отказался от "обмена территориями" во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, но отметил, что будет сложно обойти конституционные запреты Украины, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины... Но Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональные обмены", - говорится в публикации. Во вторник Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
