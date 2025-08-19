https://1prime.ru/20250819/zelenskiy-860892877.html

СМИ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями

СМИ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями - 19.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями

Владимир Зеленский не отказался от "обмена территориями" во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, но отметил, что будет сложно обойти... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T08:10+0300

2025-08-19T08:10+0300

2025-08-19T08:10+0300

политика

общество

украина

сша

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не отказался от "обмена территориями" во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, но отметил, что будет сложно обойти конституционные запреты Украины, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины... Но Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональные обмены", - говорится в публикации. Во вторник Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.

https://1prime.ru/20250819/makron-860890184.html

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, ес