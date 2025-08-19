https://1prime.ru/20250819/zelenskiy-860894775.html

СМИ: Зеленский заявил Трампу, что приехал на переговоры в лучшем костюме

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский при встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, вероятно, заявил, что приехал на переговоры в лучшем из своих костюмов, которые у него есть, сообщает издание Sun. Издание напоминает, что на прошедшей в понедельник встрече Трамп при встрече с Зеленским сказал, что ему понравился его черный костюм в стиле милитари. "Судя по всему, (Зеленский - ред.) сказал Дональду Трампу, что на нем "лучший костюм", который у него есть", - пишет издание. Ранее издание Wall Street Journal писало, что Зеленский сменил военную форму на "что-то, напоминающее костюм". В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

