СМИ: Зеленский заявил Трампу, что приехал на переговоры в лучшем костюме - 19.08.2025
СМИ: Зеленский заявил Трампу, что приехал на переговоры в лучшем костюме
2025-08-19T08:28+0300
2025-08-19T08:28+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский при встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, вероятно, заявил, что приехал на переговоры в лучшем из своих костюмов, которые у него есть, сообщает издание Sun. Издание напоминает, что на прошедшей в понедельник встрече Трамп при встрече с Зеленским сказал, что ему понравился его черный костюм в стиле милитари. "Судя по всему, (Зеленский - ред.) сказал Дональду Трампу, что на нем "лучший костюм", который у него есть", - пишет издание. Ранее издание Wall Street Journal писало, что Зеленский сменил военную форму на "что-то, напоминающее костюм". В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
08:28 19.08.2025
 
СМИ: Зеленский заявил Трампу, что приехал на переговоры в лучшем костюме

Sun: Зеленский заявил Трампу, что приехал на переговоры в лучшем костюме

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский при встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, вероятно, заявил, что приехал на переговоры в лучшем из своих костюмов, которые у него есть, сообщает издание Sun.
Издание напоминает, что на прошедшей в понедельник встрече Трамп при встрече с Зеленским сказал, что ему понравился его черный костюм в стиле милитари.
"Судя по всему, (Зеленский - ред.) сказал Дональду Трампу, что на нем "лучший костюм", который у него есть", - пишет издание.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что Зеленский сменил военную форму на "что-то, напоминающее костюм".
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
СМИ: Зеленский не стал отказываться от обмена территориями
