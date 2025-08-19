https://1prime.ru/20250819/zelenskiy-860914471.html
В Италии оценили поведение Зеленского на встрече с Трампом
В Италии оценили поведение Зеленского на встрече с Трампом - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Италии оценили поведение Зеленского на встрече с Трампом
Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:00+0300
2025-08-19T14:00+0300
2025-08-19T14:00+0300
политика
общество
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_e7030ad1b40cbf6bd54caf11f4c83ce5.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако заплатил за это высокую цену, пишет итальянская газета Stampa. "Зеленский высокой ценой научился искусству компромисса и терпения", - говорится в материале издания. В материале, в частности, отмечается, что Зеленский "не моргает и глазом", когда американский президент говорит о "территориальном обмене". Газета подчеркнула, что Зеленский на встрече в Белом доме благодарил президента США Дональда Трампа "каждые десять секунд" за любую вещь, даже за то, что американский лидер повесил карту, которая, по оценке Stampa, является "зловещим напоминанием" его стране. Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и Трампа. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
https://1prime.ru/20250819/kollektsiya-860910212.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_367:0:3096:2047_1920x0_80_0_0_321f88359ea809ba9e74109040171a6a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС
В Италии оценили поведение Зеленского на встрече с Трампом
Stampa: поведение Зеленского показывает, что он научился идти на компромисс
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако заплатил за это высокую цену, пишет итальянская газета Stampa.
"Зеленский высокой ценой научился искусству компромисса и терпения", - говорится в материале издания.
В материале, в частности, отмечается, что Зеленский "не моргает и глазом", когда американский президент говорит о "территориальном обмене".
Газета подчеркнула, что Зеленский на встрече в Белом доме благодарил президента США Дональда Трампа "каждые десять секунд" за любую вещь, даже за то, что американский лидер повесил карту, которая, по оценке Stampa, является "зловещим напоминанием" его стране.
Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и Трампа. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Трамп показал Зеленскому и Макрону коллекцию своих кепок