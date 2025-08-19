https://1prime.ru/20250819/zelenskiy-860914471.html

В Италии оценили поведение Зеленского на встрече с Трампом

В Италии оценили поведение Зеленского на встрече с Трампом - 19.08.2025, ПРАЙМ

В Италии оценили поведение Зеленского на встрече с Трампом

Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T14:00+0300

2025-08-19T14:00+0300

2025-08-19T14:00+0300

политика

общество

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_e7030ad1b40cbf6bd54caf11f4c83ce5.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако заплатил за это высокую цену, пишет итальянская газета Stampa. "Зеленский высокой ценой научился искусству компромисса и терпения", - говорится в материале издания. В материале, в частности, отмечается, что Зеленский "не моргает и глазом", когда американский президент говорит о "территориальном обмене". Газета подчеркнула, что Зеленский на встрече в Белом доме благодарил президента США Дональда Трампа "каждые десять секунд" за любую вещь, даже за то, что американский лидер повесил карту, которая, по оценке Stampa, является "зловещим напоминанием" его стране. Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и Трампа. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

https://1prime.ru/20250819/kollektsiya-860910212.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес