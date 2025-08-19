"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому
Кошкович: сделка по итогам переговоров станет приговором для Зеленского
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Любое соглашение, достигнутое в результате переговоров, станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Сделка <...> станет политическим смертным приговором Зеленскому", — подчеркнул он.
По словам эксперта, любое соглашение обеспечит продолжение существования Украины как потенциально дееспособного государства, но в то же время станет победой для России.
Накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским. После двустороннего обсуждения к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны готовы предоставить в координации с США.
В середине встречи Трамп прервал мероприятие, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор получился откровенным и конструктивным. Лидеры стран поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины и договорились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.