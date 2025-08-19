https://1prime.ru/20250819/zelenskiy-860948313.html

"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому

"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому - 19.08.2025, ПРАЙМ

"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому

Любое соглашение, достигнутое в результате переговоров, станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T23:12+0300

2025-08-19T23:12+0300

2025-08-19T23:12+0300

владимир зеленский

украина

сша

запад

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Любое соглашение, достигнутое в результате переговоров, станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Сделка <...> станет политическим смертным приговором Зеленскому", — подчеркнул он.По словам эксперта, любое соглашение обеспечит продолжение существования Украины как потенциально дееспособного государства, но в то же время станет победой для России. Накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским. После двустороннего обсуждения к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны готовы предоставить в координации с США. В середине встречи Трамп прервал мероприятие, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор получился откровенным и конструктивным. Лидеры стран поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины и договорились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

https://1prime.ru/20250819/makron-860918422.html

https://1prime.ru/20250819/tramp-860921845.html

украина

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, сша, запад, дональд трамп, владимир путин