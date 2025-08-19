Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому - 19.08.2025
"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому
"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому - 19.08.2025, ПРАЙМ
"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому
Любое соглашение, достигнутое в результате переговоров, станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра... | 19.08.2025, ПРАЙМ
владимир зеленский
украина
сша
запад
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Любое соглашение, достигнутое в результате переговоров, станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Сделка &lt;...&gt; станет политическим смертным приговором Зеленскому", — подчеркнул он.По словам эксперта, любое соглашение обеспечит продолжение существования Украины как потенциально дееспособного государства, но в то же время станет победой для России. Накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским. После двустороннего обсуждения к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны готовы предоставить в координации с США. В середине встречи Трамп прервал мероприятие, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор получился откровенным и конструктивным. Лидеры стран поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины и договорились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
украина
сша
запад
23:12 19.08.2025
 
"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Любое соглашение, достигнутое в результате переговоров, станет для Владимира Зеленского политическим приговором, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Сделка <...> станет политическим смертным приговором Зеленскому", — подчеркнул он.
По словам эксперта, любое соглашение обеспечит продолжение существования Украины как потенциально дееспособного государства, но в то же время станет победой для России.
Накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским. После двустороннего обсуждения к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны готовы предоставить в координации с США.
В середине встречи Трамп прервал мероприятие, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор получился откровенным и конструктивным. Лидеры стран поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины и договорились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
