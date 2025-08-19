Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литовского журналиста внесли в список террористов и экстремистов - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/zhurnalist-860891477.html
Литовского журналиста внесли в список террористов и экстремистов
Литовского журналиста внесли в список террористов и экстремистов - 19.08.2025, ПРАЙМ
Литовского журналиста внесли в список террористов и экстремистов
Литовский журналист внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также отмечен как лицо, подозреваемое в терроризме, следует из данных... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T07:30+0300
2025-08-19T07:30+0300
общество
россия
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
facebook
meta
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860891477.jpg?1755577842
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Литовский журналист внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также отмечен как лицо, подозреваемое в терроризме, следует из данных Росфинмониторинга, с которыми ознакомилось РИА Новости. На странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области - в частности, Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет. Фамилия и имя журналиста значатся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, в нем возле его имени стоит пометка, которая указывает на то, что журналист подозревается в причастности к терроризму. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, facebook, meta
Общество , РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, Facebook, Meta
07:30 19.08.2025
 
Литовского журналиста внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес литовского журналиста в список террористов и экстремистов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Литовский журналист внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также отмечен как лицо, подозреваемое в терроризме, следует из данных Росфинмониторинга, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области - в частности, Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет.
Фамилия и имя журналиста значатся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, в нем возле его имени стоит пометка, которая указывает на то, что журналист подозревается в причастности к терроризму.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
ОбществоРОССИЯРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУFacebookMeta
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала