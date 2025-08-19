Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250819/zoloto-860898891.html
Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов
Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов - 19.08.2025, ПРАЙМ
Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов
Стоимость золота во вторник утром слабо поднимается в ожидании новых факторов, которые могут способствовать укреплению котировок драгоценного металла, в том... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T09:34+0300
2025-08-19T09:34+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
федрезерв
ubs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром слабо поднимается в ожидании новых факторов, которые могут способствовать укреплению котировок драгоценного металла, в том числе смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,12 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до 3 379,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,44% - до 37,862 доллара за унцию. "Золото продолжает укрепляться и находится в ожидании нового катализатора, чтобы подняться в цене еще выше. Я полагаю, что нужно дождаться симпозиума в Джексон-Хоуле и посмотреть, перейдет ли Федеральная резервная система США на курс смягчения своей политики", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.Com Inc. Кайла Родда (Kyle Rodda). Выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла ожидается в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. При этом аналитики UBS повысили прогноз по целевой цене на золото на первый квартал 2026 года на 100 долларов, до 3,6 тысячи долларов за тройскую унцию, в связи с сохраняющимися макроэкономическими рисками вокруг США, передает Рейтер.
https://1prime.ru/20250819/minprirody-860896612.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex, федрезерв, ubs
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex, Федрезерв, UBS
09:34 19.08.2025
 
Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов

Золото дешевеет в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром слабо поднимается в ожидании новых факторов, которые могут способствовать укреплению котировок драгоценного металла, в том числе смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,12 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до 3 379,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,44% - до 37,862 доллара за унцию.
"Золото продолжает укрепляться и находится в ожидании нового катализатора, чтобы подняться в цене еще выше. Я полагаю, что нужно дождаться симпозиума в Джексон-Хоуле и посмотреть, перейдет ли Федеральная резервная система США на курс смягчения своей политики", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.Com Inc. Кайла Родда (Kyle Rodda).
Выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла ожидается в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу.
При этом аналитики UBS повысили прогноз по целевой цене на золото на первый квартал 2026 года на 100 долларов, до 3,6 тысячи долларов за тройскую унцию, в связи с сохраняющимися макроэкономическими рисками вокруг США, передает Рейтер.
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Добыча золота в Амурской области выросла за семь месяцев
08:49
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАДжером ПауэллComexФедрезервUBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала