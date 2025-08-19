https://1prime.ru/20250819/zoloto-860898891.html
Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов
Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов - 19.08.2025, ПРАЙМ
Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов
Стоимость золота во вторник утром слабо поднимается в ожидании новых факторов, которые могут способствовать укреплению котировок драгоценного металла, в том... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T09:34+0300
2025-08-19T09:34+0300
2025-08-19T09:34+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
федрезерв
ubs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром слабо поднимается в ожидании новых факторов, которые могут способствовать укреплению котировок драгоценного металла, в том числе смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,12 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до 3 379,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,44% - до 37,862 доллара за унцию. "Золото продолжает укрепляться и находится в ожидании нового катализатора, чтобы подняться в цене еще выше. Я полагаю, что нужно дождаться симпозиума в Джексон-Хоуле и посмотреть, перейдет ли Федеральная резервная система США на курс смягчения своей политики", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.Com Inc. Кайла Родда (Kyle Rodda). Выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла ожидается в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. При этом аналитики UBS повысили прогноз по целевой цене на золото на первый квартал 2026 года на 100 долларов, до 3,6 тысячи долларов за тройскую унцию, в связи с сохраняющимися макроэкономическими рисками вокруг США, передает Рейтер.
https://1prime.ru/20250819/minprirody-860896612.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex, федрезерв, ubs
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex, Федрезерв, UBS
Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов
Золото дешевеет в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ФРС США
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром слабо поднимается в ожидании новых факторов, которые могут способствовать укреплению котировок драгоценного металла, в том числе смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,12 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до 3 379,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,44% - до 37,862 доллара за унцию.
"Золото продолжает укрепляться и находится в ожидании нового катализатора, чтобы подняться в цене еще выше. Я полагаю, что нужно дождаться симпозиума в Джексон-Хоуле и посмотреть, перейдет ли Федеральная резервная система США на курс смягчения своей политики", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.Com Inc. Кайла Родда (Kyle Rodda).
Выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла ожидается в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу.
При этом аналитики UBS повысили прогноз по целевой цене на золото на первый квартал 2026 года на 100 долларов, до 3,6 тысячи долларов за тройскую унцию, в связи с сохраняющимися макроэкономическими рисками вокруг США, передает Рейтер.
Добыча золота в Амурской области выросла за семь месяцев