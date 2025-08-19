https://1prime.ru/20250819/zoloto-860898891.html

Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов

Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов - 19.08.2025, ПРАЙМ

Цена золота слабо растет в ожидании новых стимулирующих факторов

19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T09:34+0300

2025-08-19T09:34+0300

2025-08-19T09:34+0300

экономика

рынок

торги

сша

джером пауэлл

comex

федрезерв

ubs

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром слабо поднимается в ожидании новых факторов, которые могут способствовать укреплению котировок драгоценного металла, в том числе смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,12 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до 3 379,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,44% - до 37,862 доллара за унцию. "Золото продолжает укрепляться и находится в ожидании нового катализатора, чтобы подняться в цене еще выше. Я полагаю, что нужно дождаться симпозиума в Джексон-Хоуле и посмотреть, перейдет ли Федеральная резервная система США на курс смягчения своей политики", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.Com Inc. Кайла Родда (Kyle Rodda). Выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла ожидается в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. При этом аналитики UBS повысили прогноз по целевой цене на золото на первый квартал 2026 года на 100 долларов, до 3,6 тысячи долларов за тройскую унцию, в связи с сохраняющимися макроэкономическими рисками вокруг США, передает Рейтер.

