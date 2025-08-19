https://1prime.ru/20250819/zoloto-860935814.html
Золото дешевеет в ожидании выступления главы ФРС США
Золото дешевеет в ожидании выступления главы ФРС США - 19.08.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в ожидании выступления главы ФРС США
Стоимость золота снижается во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T18:09+0300
2025-08-19T18:09+0300
2025-08-19T18:09+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, до 3 366,42 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,46% - до 37,475 доллара за унцию. Трейдеры находятся в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора. "Трейдеры занимают позиции в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле. До этого момента будет довольно тихо. Мне кажется, что Пауэлл может занять более "голубиную" позицию, это будет благоприятно для цен на золото и серебро", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff). Следующее заседание ФРС США пройдет 16-17 сентября. По данным CME Group, 83% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 4-4,25 с текущего уровня в 4,25-4,5%.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860934546.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_5f0f3c4032f33176599ef85dc90a55b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex, золото
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex, золото
Золото дешевеет в ожидании выступления главы ФРС США
Стоимость золота снижается в ожидании выступления главы ФРС США
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, до 3 366,42 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,46% - до 37,475 доллара за унцию.
Трейдеры находятся в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора.
"Трейдеры занимают позиции в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле. До этого момента будет довольно тихо. Мне кажется, что Пауэлл может занять более "голубиную" позицию, это будет благоприятно для цен на золото и серебро", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff).
Следующее заседание ФРС США пройдет 16-17 сентября. По данным CME Group, 83% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 4-4,25 с текущего уровня в 4,25-4,5%.
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь