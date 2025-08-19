https://1prime.ru/20250819/zoloto-860935814.html

Золото дешевеет в ожидании выступления главы ФРС США

экономика

рынок

торги

сша

джером пауэлл

comex

золото

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, до 3 366,42 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,46% - до 37,475 доллара за унцию. Трейдеры находятся в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора. "Трейдеры занимают позиции в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле. До этого момента будет довольно тихо. Мне кажется, что Пауэлл может занять более "голубиную" позицию, это будет благоприятно для цен на золото и серебро", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff). Следующее заседание ФРС США пройдет 16-17 сентября. По данным CME Group, 83% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 4-4,25 с текущего уровня в 4,25-4,5%.

сша

