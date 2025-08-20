Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции китайской Pop Mart побили исторический рекорд - 20.08.2025, ПРАЙМ
Акции китайской Pop Mart побили исторический рекорд
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Акции китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек Лабубу, по итогам среды подскочили более чем на 12%, побив в ходе торгов исторический рекорд после анонса новой мини-версии популярного брелока и прогнозов по выручке, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов среды акции Pop Mart выросли в цене на 12,5% - до 316 гонконгских долларов за бумагу (примерно 40,44 доллара). В ходе торгов цена достигала рекорда в 319,4 гонконгских доллара (примерно 40,87 доллара). Как передает агентство Рейтер, главный исполнительный директор Pop Mart Ван Нин (Wang Ning) заявил в среду, что его компания находится на пути к достижению намеченной цели по выручке в 20 миллиардов юаней (2,78 миллиарда долларов) в 2025 году. При этом он допустил возможность увеличения этого показателя до 30 миллиардов юаней (4,17 миллиарда долларов). Во вторник Pop Mart опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие текущего года. По его итогам компания нарастила чистую прибыль почти в 5 раз, до 4,7 миллиарда юаней, а выручку – в 3 раза, до 13,9 миллиарда юаней, на фоне ажиотажного спроса на брелоки и фигурки Лабубу. Также китайский производитель сообщил, что на этой неделе выпустит новую мини-версию популярного брелока, которую можно будет прикреплять к мобильным телефонам, добавляет Рейтер. "Мы ожидаем, что дальнейшее пополнение запасов существующих серий и запуск новых продуктов будут способствовать увеличению прибыли во втором полугодии… Цены на акции, вероятно, останутся завышенными, так как мы считаем, что инвесторы не уделяют внимания долгосрочным рискам для бизнеса", - цитирует агентство аналитика Morningstar Джеффа Чжана (Jeff Zhang). Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах.
15:10 20.08.2025
 
Акции китайской Pop Mart побили исторический рекорд

Акции китайской сети магазинов игрушек Pop Mart побили исторический рекорд

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Акции китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек Лабубу, по итогам среды подскочили более чем на 12%, побив в ходе торгов исторический рекорд после анонса новой мини-версии популярного брелока и прогнозов по выручке, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов среды акции Pop Mart выросли в цене на 12,5% - до 316 гонконгских долларов за бумагу (примерно 40,44 доллара). В ходе торгов цена достигала рекорда в 319,4 гонконгских доллара (примерно 40,87 доллара).
Как передает агентство Рейтер, главный исполнительный директор Pop Mart Ван Нин (Wang Ning) заявил в среду, что его компания находится на пути к достижению намеченной цели по выручке в 20 миллиардов юаней (2,78 миллиарда долларов) в 2025 году. При этом он допустил возможность увеличения этого показателя до 30 миллиардов юаней (4,17 миллиарда долларов).
Во вторник Pop Mart опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие текущего года. По его итогам компания нарастила чистую прибыль почти в 5 раз, до 4,7 миллиарда юаней, а выручку – в 3 раза, до 13,9 миллиарда юаней, на фоне ажиотажного спроса на брелоки и фигурки Лабубу.
Также китайский производитель сообщил, что на этой неделе выпустит новую мини-версию популярного брелока, которую можно будет прикреплять к мобильным телефонам, добавляет Рейтер.
"Мы ожидаем, что дальнейшее пополнение запасов существующих серий и запуск новых продуктов будут способствовать увеличению прибыли во втором полугодии… Цены на акции, вероятно, останутся завышенными, так как мы считаем, что инвесторы не уделяют внимания долгосрочным рискам для бизнеса", - цитирует агентство аналитика Morningstar Джеффа Чжана (Jeff Zhang).
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах.
