В России разработают алгоритм для выявления ИИ при киберпреступлениях

В России разработают алгоритм для выявления ИИ при киберпреступлениях

2025-08-20T10:19+0300

технологии

россия

мвд

роскомнадзор

минцифры

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Разработка алгоритма для выявления ИИ при совершении киберпреступлений включена в концепцию противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Среди других мер технической борьбы с мошенниками – разработка алгоритма выявления технологии искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений. Поиском таких решений займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Завершение работы запланировано на I квартал 2028 года", - говорится в сообщении. Другой технической мерой станет создание единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов. Как отметили в кабмине, это повысит эффективность борьбы с их электронными двойниками, которые мошенники используют для кражи персональной информации. "Единый реестр может быть создан в III квартале 2026 года усилиями Минцифры, МВД, Минфина, ФНС, Роскомнадзора и других госструктур", - отметили в пресс-службе.

