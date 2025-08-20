Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработают алгоритм для выявления ИИ при киберпреступлениях - 20.08.2025
В России разработают алгоритм для выявления ИИ при киберпреступлениях
В России разработают алгоритм для выявления ИИ при киберпреступлениях - 20.08.2025, ПРАЙМ
В России разработают алгоритм для выявления ИИ при киберпреступлениях
Разработка алгоритма для выявления ИИ при совершении киберпреступлений включена в концепцию противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:19+0300
2025-08-20T10:19+0300
технологии
россия
мвд
роскомнадзор
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Разработка алгоритма для выявления ИИ при совершении киберпреступлений включена в концепцию противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Среди других мер технической борьбы с мошенниками – разработка алгоритма выявления технологии искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений. Поиском таких решений займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Завершение работы запланировано на I квартал 2028 года", - говорится в сообщении. Другой технической мерой станет создание единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов. Как отметили в кабмине, это повысит эффективность борьбы с их электронными двойниками, которые мошенники используют для кражи персональной информации. "Единый реестр может быть создан в III квартале 2026 года усилиями Минцифры, МВД, Минфина, ФНС, Роскомнадзора и других госструктур", - отметили в пресс-службе.
технологии, россия, мвд, роскомнадзор, минцифры
Технологии, РОССИЯ, МВД, Роскомнадзор, Минцифры
10:19 20.08.2025
 
В России разработают алгоритм для выявления ИИ при киберпреступлениях

В России разработают алгоритм для выявления ИИ при совершении киберпреступлений

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Разработка алгоритма для выявления ИИ при совершении киберпреступлений включена в концепцию противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Среди других мер технической борьбы с мошенниками – разработка алгоритма выявления технологии искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений. Поиском таких решений займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Завершение работы запланировано на I квартал 2028 года", - говорится в сообщении.
Другой технической мерой станет создание единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов. Как отметили в кабмине, это повысит эффективность борьбы с их электронными двойниками, которые мошенники используют для кражи персональной информации.
"Единый реестр может быть создан в III квартале 2026 года усилиями Минцифры, МВД, Минфина, ФНС, Роскомнадзора и других госструктур", - отметили в пресс-службе.
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Правительство будет бороться с вовлечением детей в "цифровые" преступления
ТехнологииРОССИЯМВДРоскомнадзорМинцифры
 
 
Заголовок открываемого материала