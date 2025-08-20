Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных $3,6 миллиарда - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/alyuminiy-860979544.html
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных $3,6 миллиарда
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных $3,6 миллиарда - 20.08.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных $3,6 миллиарда
Россия в январе-июле нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных 3,6 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T13:55+0300
2025-08-20T13:55+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
малайзия
таиланд
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/37/771023778_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_9a8b70b8424afcd36e0e214a18601048.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июле нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных 3,6 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. За семь месяцев текущего года поставки выросли в 1,7 раза в годовом выражении. Доля российских поставок в общем китайском импорте выросла до 36,8% с 23,7% годом ранее. Помимо России, крупными поставщиками алюминия на китайский рынок были Малайзия (931,9 миллиона долларов), Таиланд (830,8 миллиона) и Япония (719 миллионов долларов). В целом Китай за семь месяцев текущего года нарастил импорт алюминия на 11%, до 9,9 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html
китай
малайзия
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/37/771023778_0:1:1500:1126_1920x0_80_0_0_0705319e30961c3a5bbb775bd81381d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, малайзия, таиланд
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, ТАИЛАНД
13:55 20.08.2025
 
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных $3,6 миллиарда

Россия в январе-июле нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных $3,6 миллиарда

© fotolia.com / md3dАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© fotolia.com / md3d
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июле нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных 3,6 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
За семь месяцев текущего года поставки выросли в 1,7 раза в годовом выражении. Доля российских поставок в общем китайском импорте выросла до 36,8% с 23,7% годом ранее.
Помимо России, крупными поставщиками алюминия на китайский рынок были Малайзия (931,9 миллиона долларов), Таиланд (830,8 миллиона) и Япония (719 миллионов долларов).
В целом Китай за семь месяцев текущего года нарастил импорт алюминия на 11%, до 9,9 миллиарда долларов.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия
Вчера, 19:56
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙМАЛАЙЗИЯТАИЛАНД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала