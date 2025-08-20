https://1prime.ru/20250820/alyuminiy-860979544.html
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных $3,6 миллиарда
2025-08-20T13:55+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
малайзия
таиланд
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июле нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных 3,6 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. За семь месяцев текущего года поставки выросли в 1,7 раза в годовом выражении. Доля российских поставок в общем китайском импорте выросла до 36,8% с 23,7% годом ранее. Помимо России, крупными поставщиками алюминия на китайский рынок были Малайзия (931,9 миллиона долларов), Таиланд (830,8 миллиона) и Япония (719 миллионов долларов). В целом Китай за семь месяцев текущего года нарастил импорт алюминия на 11%, до 9,9 миллиарда долларов.
