Иран разработал с Россией и КНР меры в случае восстановления санкций - 20.08.2025
Иран разработал с Россией и КНР меры в случае восстановления санкций
Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
2025-08-20T14:22+0300
2025-08-20T14:22+0300
экономика
россия
иран
китай
мид
ТЕГЕРАН, 20 авг – ПРАЙМ. Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Я не исключаю того, что механизм восстановления международных санкций может быть задействован. Мы уже несколько лет работаем с Россией и Китаем над этой темой и совместно разработали комплекс мер, который мы реализуем в случае задействования механизма", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
иран
китай
россия, иран, китай, мид
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, КИТАЙ, МИД
14:22 20.08.2025
 
Иран разработал с Россией и КНР меры в случае восстановления санкций

Аракчи: Иран с Россией и КНР разработали шаги на случай возобновления санкций

Флаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 20 авг – ПРАЙМ. Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Я не исключаю того, что механизм восстановления международных санкций может быть задействован. Мы уже несколько лет работаем с Россией и Китаем над этой темой и совместно разработали комплекс мер, который мы реализуем в случае задействования механизма", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
ЭкономикаРОССИЯИРАНКИТАЙМИД
 
 
