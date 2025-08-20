https://1prime.ru/20250820/arakchi-860981958.html
Иран разработал с Россией и КНР меры в случае восстановления санкций
Иран разработал с Россией и КНР меры в случае восстановления санкций - 20.08.2025, ПРАЙМ
Иран разработал с Россией и КНР меры в случае восстановления санкций
Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. | 20.08.2025, ПРАЙМ
ТЕГЕРАН, 20 авг – ПРАЙМ. Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Я не исключаю того, что механизм восстановления международных санкций может быть задействован. Мы уже несколько лет работаем с Россией и Китаем над этой темой и совместно разработали комплекс мер, который мы реализуем в случае задействования механизма", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
ТЕГЕРАН, 20 авг – ПРАЙМ. Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Я не исключаю того, что механизм восстановления международных санкций может быть задействован. Мы уже несколько лет работаем с Россией и Китаем над этой темой и совместно разработали комплекс мер, который мы реализуем в случае задействования механизма", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
