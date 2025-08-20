"Автодор" за 16 лет привлек более триллиона рублей инвестиций

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-20T10:50+0300
2025-08-20T10:50+0300
экономика
бизнес
россия
краснодар
санкт-петербург
михаил мишустин
автодор
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. ГК "Автодор" за 16 лет существования привлекла более 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций и построил свыше 3 тысяч километров скоростных федеральных авторасс, сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД. "За предыдущие годы государственной кампанией, за 16 лет, (с момента – ред.) ее создания, сеть дорог, которую мы построили, увеличилась в 2,5 раза. Наверное, главным результатом является то, что за счет привлечения внебюджетного финансирования, это более триллиона рублей, построено новых дорог более 3 000 километров, которые входят в опорную сеть федеральных дорог, причем скоростных", - сказал Петушенко. Он отметил, что главный проект компании – маршрут "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока.
бизнес, россия, краснодар, санкт-петербург, михаил мишустин, автодор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мишустин, Автодор
10:50 20.08.2025
 
© РИА Новости . Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанкПодготовка трассы М-12 к открытию
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. ГК "Автодор" за 16 лет существования привлекла более 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций и построил свыше 3 тысяч километров скоростных федеральных авторасс, сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
"За предыдущие годы государственной кампанией, за 16 лет, (с момента – ред.) ее создания, сеть дорог, которую мы построили, увеличилась в 2,5 раза. Наверное, главным результатом является то, что за счет привлечения внебюджетного финансирования, это более триллиона рублей, построено новых дорог более 3 000 километров, которые входят в опорную сеть федеральных дорог, причем скоростных", - сказал Петушенко.
Он отметил, что главный проект компании – маршрут "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Дорожные работы. - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Кабмин направит более 16 миллиардов рублей на дороги в регионах
13 августа, 09:23
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКРАСНОДАРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМихаил МишустинАвтодор
 
 
