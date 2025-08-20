https://1prime.ru/20250820/avtodor-860968595.html
"Автодор" за 16 лет привлек более триллиона рублей инвестиций
"Автодор" за 16 лет привлек более триллиона рублей инвестиций - 20.08.2025, ПРАЙМ
"Автодор" за 16 лет привлек более триллиона рублей инвестиций
ГК "Автодор" за 16 лет существования привлекла более 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций и построил свыше 3 тысяч километров скоростных федеральных... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:50+0300
2025-08-20T10:50+0300
2025-08-20T10:50+0300
экономика
бизнес
россия
краснодар
санкт-петербург
михаил мишустин
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/47/842634738_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_44558f699e773132bd62b74c243e22fd.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. ГК "Автодор" за 16 лет существования привлекла более 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций и построил свыше 3 тысяч километров скоростных федеральных авторасс, сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД. "За предыдущие годы государственной кампанией, за 16 лет, (с момента – ред.) ее создания, сеть дорог, которую мы построили, увеличилась в 2,5 раза. Наверное, главным результатом является то, что за счет привлечения внебюджетного финансирования, это более триллиона рублей, построено новых дорог более 3 000 километров, которые входят в опорную сеть федеральных дорог, причем скоростных", - сказал Петушенко. Он отметил, что главный проект компании – маршрут "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока.
https://1prime.ru/20250813/dorogi-860657481.html
краснодар
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/47/842634738_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_c2465a50fd416028ff50902ca91a5a8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, краснодар, санкт-петербург, михаил мишустин, автодор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мишустин, Автодор
"Автодор" за 16 лет привлек более триллиона рублей инвестиций
"Автодор" за 16 лет привлек более триллиона рублей внебюджетных инвестиций
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. ГК "Автодор" за 16 лет существования привлекла более 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций и построил свыше 3 тысяч километров скоростных федеральных авторасс, сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
"За предыдущие годы государственной кампанией, за 16 лет, (с момента – ред.) ее создания, сеть дорог, которую мы построили, увеличилась в 2,5 раза. Наверное, главным результатом является то, что за счет привлечения внебюджетного финансирования, это более триллиона рублей, построено новых дорог более 3 000 километров, которые входят в опорную сеть федеральных дорог, причем скоростных", - сказал Петушенко.
Он отметил, что главный проект компании – маршрут "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Кабмин направит более 16 миллиардов рублей на дороги в регионах