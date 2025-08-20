"Автодор" за 16 лет привлек более триллиона рублей инвестиций

https://1prime.ru/20250820/avtodor-860968595.html

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. ГК "Автодор" за 16 лет существования привлекла более 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций и построил свыше 3 тысяч километров скоростных федеральных авторасс, сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД. "За предыдущие годы государственной кампанией, за 16 лет, (с момента – ред.) ее создания, сеть дорог, которую мы построили, увеличилась в 2,5 раза. Наверное, главным результатом является то, что за счет привлечения внебюджетного финансирования, это более триллиона рублей, построено новых дорог более 3 000 километров, которые входят в опорную сеть федеральных дорог, причем скоростных", - сказал Петушенко. Он отметил, что главный проект компании – маршрут "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока.

