"Автодор" сократил сроки строительства трассы М-12 и даже сэкономил

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Автодор" благодаря внедрению новых технологий сократил сроки строительства федеральной трассы М-12 без роста стоимости и смог сэкономить на одном из этапов до 58 миллиардов рублей, сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Очень важно, что мы за счет технических решений, за счет организационных моментов сумели сократить сроки строительства. И предприняли шаги, которые позволили не увеличивать его стоимость", - сообщил Петушенко. Он привел пример с участком Дюртюли – Ачит. "Могу сказать, что, если бы мы по классической схеме её строили, нужно было бы привезти туда порядка 12 миллионов кубов песка, а мы всё построили из местных грунтов - понятно, с современными технологиями - и сэкономили, по нашим оценкам, до 58 миллиардов рублей", - рассказал глава "Автодора". Петушенко подчеркнул, что открытие этого 275-километрового участка дороги, проходящего по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области, стало ключевым событием в строительстве трассы в этом году. Это позволило сократить время в пути на 4 часа для грузовиков, на 6 часов – для легковых автомобилей. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
