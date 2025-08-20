В России выросли продажи тяжелых грузовиков с пробегом

https://1prime.ru/20250820/avtostat-860960830.html

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Продажи тяжелых грузовых автомобилей (HCV) с пробегом в июле выросли в России на 4%, до 12,4 тысячи машин, сообщило аналитического агентство "Автостат". "Рынок тяжелых грузовых автомобилей (HCV от 16 тонн) в июле 2025 года составил 12,4 тысячи штук. Это на 4% больше, чем в июле 2024 года. Рост по отношению к июню текущего года вообще феноменальный, на 22%", - говорится в сообщении. А за январь-июль было продано 78,3 тысячи HCV, что на 3% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Агентство добавило, что рост рынка подержанных грузовиков идет на фоне глубокого падения продаж новых HCV (на 57%). А возрастная структура рынка включает в себя автомобили 2022-2024 годов выпуска (26,2%), 2019-2021 годов (13,5%), 2016-2018 годов (10,9%), а также 2015 года выпуска и старше (48,3%). По типу кузова рынок HCV c пробегом составили седельные тягачи, 5727 машин (плюс 8%), самосвалы, 3600 машин (плюс 7%), спецтехника 1912 машин (минус 1%) и фургоны 1137 машин (минус13%). В 10 самых популярных марок вошли "Камаз" (27,8%), Volvo (8,4%), МАЗ (7,9%), Shacman (7,3%), Scania (6,1%), MAN (5,4%), Sitrak (5,2%), Mercedes-Benz (5,1%), FAW (4,8%) и DAF (4,2%).

