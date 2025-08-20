Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выразили уверенность в продолжении сотрудничества с Индией - 20.08.2025, ПРАЙМ
В России выразили уверенность в продолжении сотрудничества с Индией
2025-08-20T13:31+0300
2025-08-20T13:36+0300
россия
мировая экономика
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
экономика
россия, мировая экономика, индия, сша, вашингтон, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Экономика
13:31 20.08.2025 (обновлено: 13:36 20.08.2025)
 
В России выразили уверенность в продолжении сотрудничества с Индией

Бабушкин: Россия уверена, что экономическое сотрудничество с Индией продолжится

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Россия абсолютно уверена в том, что сотрудничество с Индией, в том числе в области экономики, продолжится, заявил временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин.
"Давайте исходить из того, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, и потребности Индии растут год от года. Безусловно, это идеальный пример взаимного согласия и взаимной дополняемости наших экономик", - заявил он на пресс-конференции, прошедшей в среду в посольстве России в Дели.
Бабушкин отметил, что, несмотря на внешнее давление, угрожавшее экономическим отношениям двух стран в прошлом, Россия и Индия всегда находили пути сотрудничества, отвечающие общим и национальным интересам.
"Мы совершенно уверены, что наше сотрудничество продолжится", - заключил дипломат.
Он раскритиковал действия США в отношении Индии, назвав планируемые Вашингтоном меры инструментами недобросовестной конкуренции и двойных стандартов.
"Как мы все знаем, санкции — это инструмент недобросовестной конкуренции. Речь всегда идёт о двойных стандартах. Отсутствие доверия, шантаж и давление, а также неуважение национальных интересов. Друзья так себя не ведут", — сказал Бабушкин.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Издание также отмечало, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с премьером Индии
18 августа, 15:38
 
