https://1prime.ru/20250820/babushkin-860977434.html
В России выразили уверенность в продолжении сотрудничества с Индией
В России выразили уверенность в продолжении сотрудничества с Индией - 20.08.2025, ПРАЙМ
В России выразили уверенность в продолжении сотрудничества с Индией
Россия абсолютно уверена в том, что сотрудничество с Индией, в том числе в области экономики, продолжится, заявил временный поверенный в делах России в Индии... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T13:31+0300
2025-08-20T13:31+0300
2025-08-20T13:36+0300
россия
мировая экономика
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Россия абсолютно уверена в том, что сотрудничество с Индией, в том числе в области экономики, продолжится, заявил временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин. "Давайте исходить из того, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, и потребности Индии растут год от года. Безусловно, это идеальный пример взаимного согласия и взаимной дополняемости наших экономик", - заявил он на пресс-конференции, прошедшей в среду в посольстве России в Дели. Бабушкин отметил, что, несмотря на внешнее давление, угрожавшее экономическим отношениям двух стран в прошлом, Россия и Индия всегда находили пути сотрудничества, отвечающие общим и национальным интересам. "Мы совершенно уверены, что наше сотрудничество продолжится", - заключил дипломат. Он раскритиковал действия США в отношении Индии, назвав планируемые Вашингтоном меры инструментами недобросовестной конкуренции и двойных стандартов. "Как мы все знаем, санкции — это инструмент недобросовестной конкуренции. Речь всегда идёт о двойных стандартах. Отсутствие доверия, шантаж и давление, а также неуважение национальных интересов. Друзья так себя не ведут", — сказал Бабушкин. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Издание также отмечало, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
https://1prime.ru/20250818/sammit-860864600.html
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, индия, сша, вашингтон, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Экономика
В России выразили уверенность в продолжении сотрудничества с Индией
Бабушкин: Россия уверена, что экономическое сотрудничество с Индией продолжится
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Россия абсолютно уверена в том, что сотрудничество с Индией, в том числе в области экономики, продолжится, заявил временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин.
"Давайте исходить из того, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, и потребности Индии растут год от года. Безусловно, это идеальный пример взаимного согласия и взаимной дополняемости наших экономик", - заявил он на пресс-конференции, прошедшей в среду в посольстве России в Дели.
Бабушкин отметил, что, несмотря на внешнее давление, угрожавшее экономическим отношениям двух стран в прошлом, Россия и Индия всегда находили пути сотрудничества, отвечающие общим и национальным интересам.
"Мы совершенно уверены, что наше сотрудничество продолжится", - заключил дипломат.
Он раскритиковал действия США в отношении Индии, назвав планируемые Вашингтоном меры инструментами недобросовестной конкуренции и двойных стандартов.
"Как мы все знаем, санкции — это инструмент недобросовестной конкуренции. Речь всегда идёт о двойных стандартах. Отсутствие доверия, шантаж и давление, а также неуважение национальных интересов. Друзья так себя не ведут", — сказал Бабушкин.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Издание также отмечало, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с премьером Индии