ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг важные процессы - 20.08.2025
ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг важные процессы
ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг важные процессы
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг критически важные процессы с 1 октября 2025 года, следует из указания регулятора. "Во избежание повышенных рисков, связанных с передачей кредитными организациями критически важных процессов на аутсорсинг третьим лицам (далее – третьи лица), при организации управления риском аутсорсинга Банк России рекомендует не передавать на аутсорсинг (за исключением отдельных процессов и (или) этапов процессов: функции органов управления, ведение бухгалтерского учета, составление и представление отчетности в Банк России, совершение банковских операций, функции службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита", - говорится в документе. Регулятор также рекомендовал банкам распределить ответственность органов управления и подразделений таким образом, чтобы исключить конфликты интересов в рамках управления риском аутсорсинга. Решения о передаче на аутсорсинг перечисленных операций и функций должен принимать совет директоров, который также определяет критерии отбора подрядчиков, отмечает ЦБ. "Банк России рекомендует на ежегодной основе с учетом результатов мониторинга качества выполнения критически важных процессов третьими лицами оценивать необходимость пересмотра условий договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в том числе проводить оценку целесообразности их продления", - также отмечается в документе.
15:52 20.08.2025
 
ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг важные процессы

ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг критически важные процессы

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг критически важные процессы с 1 октября 2025 года, следует из указания регулятора.
"Во избежание повышенных рисков, связанных с передачей кредитными организациями критически важных процессов на аутсорсинг третьим лицам (далее – третьи лица), при организации управления риском аутсорсинга Банк России рекомендует не передавать на аутсорсинг (за исключением отдельных процессов и (или) этапов процессов: функции органов управления, ведение бухгалтерского учета, составление и представление отчетности в Банк России, совершение банковских операций, функции службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита", - говорится в документе.
Регулятор также рекомендовал банкам распределить ответственность органов управления и подразделений таким образом, чтобы исключить конфликты интересов в рамках управления риском аутсорсинга. Решения о передаче на аутсорсинг перечисленных операций и функций должен принимать совет директоров, который также определяет критерии отбора подрядчиков, отмечает ЦБ.
"Банк России рекомендует на ежегодной основе с учетом результатов мониторинга качества выполнения критически важных процессов третьими лицами оценивать необходимость пересмотра условий договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в том числе проводить оценку целесообразности их продления", - также отмечается в документе.
Чаты
Заголовок открываемого материала