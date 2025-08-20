https://1prime.ru/20250820/banki-860988751.html

ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг важные процессы

2025-08-20T15:52+0300

экономика

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг критически важные процессы с 1 октября 2025 года, следует из указания регулятора. "Во избежание повышенных рисков, связанных с передачей кредитными организациями критически важных процессов на аутсорсинг третьим лицам (далее – третьи лица), при организации управления риском аутсорсинга Банк России рекомендует не передавать на аутсорсинг (за исключением отдельных процессов и (или) этапов процессов: функции органов управления, ведение бухгалтерского учета, составление и представление отчетности в Банк России, совершение банковских операций, функции службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита", - говорится в документе. Регулятор также рекомендовал банкам распределить ответственность органов управления и подразделений таким образом, чтобы исключить конфликты интересов в рамках управления риском аутсорсинга. Решения о передаче на аутсорсинг перечисленных операций и функций должен принимать совет директоров, который также определяет критерии отбора подрядчиков, отмечает ЦБ. "Банк России рекомендует на ежегодной основе с учетом результатов мониторинга качества выполнения критически важных процессов третьими лицами оценивать необходимость пересмотра условий договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в том числе проводить оценку целесообразности их продления", - также отмечается в документе.

