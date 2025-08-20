https://1prime.ru/20250820/benzin-860989052.html

Цена бензина Аи-95 на российской бирже вновь побила рекорд

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже по итогам торгов среды вновь побила исторический рекорд, превысив 82 тысячи рублей за тонну, марка Аи-92 третий день подряд также обновляет ценовой максимум, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,76% - до 72 514 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подскочил в цене на 1,13% - до 82 253 рублей за тонну. Биржевая стоимость обеих марок практически непрерывно растет все лето. В августе они обе обновили ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Тонна летнего дизельного топлива в среду подорожала на 1,25%, до 61 010 рублей. Авиакеросин вырос в цене на 2,29% - до 71 461 рубля за тонну. При этом стоимость мазута снизилась на 0,65%, до 23 561 рубля за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,77%, до 19 717 рублей. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило на прошлой неделе правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Также кабмин поручил Минэнерго и Минфину РФ до 10 сентября представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных задним числом, с 1 августа, следует из протокола совещания у Новака, с которым ознакомилось РИА Новости. Тогда нефтяные компании продолжат получить бюджетные выплаты, несмотря на рост стоимости топлива. Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.

