Фондовые индексы АТР в основном снижаются

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются на осторожности и коррекционных настроениях инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,06% относительно предыдущего закрытия, до 3 725,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 2 331,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,58%, до 24 978 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,24%, до 8 917,7 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,56%, до 42 868,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,34%, до 3 109,25 пункта. "По мере того, как стоимость акций приближается к историческому максимуму, трейдеры и хедж-фонды, как правило, стараются снизить ее", - цитирует агентство Блумберг аналитика по кросс-активам компании Van Eck в Сиднее Анну Ву (Anna Wu). Накануне в ходе торгов, в частности, японский индекс вновь обновил исторический максимум, Shanghai Composite поднимался до самого высокого уровня с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года. "Снижение сегодня характеризуется осторожностью перед Джексон-Хоулом и фиксацией прибыли", - добавляет аналитик. В пятницу в Джексон-Хоуле пройдет симпозиум, в рамках которого планируется выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
