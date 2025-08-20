Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Челябинский бренд одежды SelSovet разрабатывает новый свитер про Аляску - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/brend-860953379.html
Челябинский бренд одежды SelSovet разрабатывает новый свитер про Аляску
Челябинский бренд одежды SelSovet разрабатывает новый свитер про Аляску - 20.08.2025, ПРАЙМ
Челябинский бренд одежды SelSovet разрабатывает новый свитер про Аляску
Челябинский бренд одежды SelSovet, чей свитер "СССР" надел глава МИД России Сергей Лавров на Аляске, работает над новым изделием про этот штат США на фоне роста | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T04:26+0300
2025-08-20T04:26+0300
бизнес
россия
экономика
аляска
сша
рф
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860953379.jpg?1755653209
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Челябинский бренд одежды SelSovet, чей свитер "СССР" надел глава МИД России Сергей Лавров на Аляске, работает над новым изделием про этот штат США на фоне роста популярности, рассказала РИА Новости дизайнер и владелица бренда Екатерина Варлакова. "Мы, конечно, разрабатываем про Аляску новое изделие", - поделилась она. При этом что это будет - такой же свитер или другая вещь - она не сообщила. По ее мнению, принт будет интересен клиентам. Она также добавила, что была в курсе официального заказа "средней" партии свитеров "СССР" от МИД РФ перед началом переговоров на Аляске: "Мы знали, что они (свитера - ред.) будут у сотрудников. Догадывались, что и шефу тоже дадут свитер". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
аляска
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аляска, сша, рф, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, мид рф, мид
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Аляска, США, РФ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД
04:26 20.08.2025
 
Челябинский бренд одежды SelSovet разрабатывает новый свитер про Аляску

Челябинский бренд одежды SelSovet разрабатывает новый свитер про Аляску

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Челябинский бренд одежды SelSovet, чей свитер "СССР" надел глава МИД России Сергей Лавров на Аляске, работает над новым изделием про этот штат США на фоне роста популярности, рассказала РИА Новости дизайнер и владелица бренда Екатерина Варлакова.
"Мы, конечно, разрабатываем про Аляску новое изделие", - поделилась она.
При этом что это будет - такой же свитер или другая вещь - она не сообщила. По ее мнению, принт будет интересен клиентам.
Она также добавила, что была в курсе официального заказа "средней" партии свитеров "СССР" от МИД РФ перед началом переговоров на Аляске: "Мы знали, что они (свитера - ред.) будут у сотрудников. Догадывались, что и шефу тоже дадут свитер".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАляскаСШАРФСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала