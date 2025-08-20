Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Британия и ЕС готовят новые санкции против России - 20.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Британия и ЕС готовят новые санкции против России
СМИ: Британия и ЕС готовят новые санкции против России
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае, если трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского не состоится, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник. "Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом", - говорится в сообщении. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
04:29 20.08.2025
 
СМИ: Британия и ЕС готовят новые санкции против России

Telegraph: Британия и Евросоюз готовят новые санкции против России

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае, если трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского не состоится, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
"Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом", - говорится в сообщении.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
