https://1prime.ru/20250820/chp-861006960.html
Прокуратура проверит информацию о пассажирке поезда, впавшей в кому
Прокуратура проверит информацию о пассажирке поезда, впавшей в кому - 20.08.2025, ПРАЙМ
Прокуратура проверит информацию о пассажирке поезда, впавшей в кому
Транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирка поезда Волгоград-Москва почувствовала себя плохо, сообщает в среду пресс-служба ведомства;... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T21:11+0300
2025-08-20T21:11+0300
2025-08-20T21:11+0300
бизнес
россия
липецк
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_0:122:2646:1610_1920x0_80_0_0_2c77df4c8927a184fc55ebc9b7ab881e.jpg
ВОЛГОГРАД, 20 авг - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирка поезда Волгоград-Москва почувствовала себя плохо, сообщает в среду пресс-служба ведомства; по данным СМИ, женщина в столичной больнице в состоянии комы. "Волгоградской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия с пассажиркой поезда сообщением Волгоград-Москва, состояние здоровья которой ухудшилось в пути следования. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении ведомства. В среду Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что пассажирке поезда Волгоград-Москва в дороге стало плохо, она потеряла сознание. Как утверждается, были вызваны медики, они прибыли утром в Липецке и, по утверждению издания, подумали, что женщина спит. В Москве из поезда пассажирку без сознания вынесла ее дочь, говорится в публикации. Сейчас, до данным Telegram-канала, женщина в больнице в состоянии комы.
https://1prime.ru/20250722/baza-859778130.html
липецк
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_169:0:2477:1731_1920x0_80_0_0_bf694cb6abd95514851094df6a4d6f85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, липецк, москва
Бизнес, РОССИЯ, Липецк, МОСКВА
Прокуратура проверит информацию о пассажирке поезда, впавшей в кому
Прокуратура проверит информацию о пассажирке поезда Волгоград — Москва, впавшей в кому