В Минздраве Липецкой области высказались о якобы впавшей в кому женщине

ВОРОНЕЖ, 20 авг - ПРАЙМ. Медики дважды осматривали пассажирку поезда Волгоград-Москва в Липецкой области, оба раза она была в сознании - просыпалась и отвечала на вопросы фельдшеров, сообщила министр здравоохранения региона Анна Маркова. В среду Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что пассажирке поезда Волгоград-Москва в дороге стало плохо, она потеряла сознание. Как утверждается, были вызваны медики, они прибыли утром в Липецке и, по утверждению издания, подумали, что женщина спит. В Москве из поезда пассажирку без сознания вынесла ее мать, говорится в публикации. Сейчас, до данным Telegram-канала, женщина в больнице в состоянии комы. Транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку ситуации с пассажиркой "состояние здоровья которой ухудшилось в пути следования". "Пассажирку по имени Елена действительно осматривали на территории нашего региона. Причем дважды. Ранним утром в Липецке и затем в 7 утра в Ельце… Оба раза женщина спала, но была в сознании. Просыпалась и отвечала на вопросы фельдшеров", - сообщила Маркова в своем Telegram-канале. Министр добавила, что фельдшеры разговаривали по телефону с матерью пациентки и выяснили, что у женщины есть тяжелое хроническое заболевание и от приёма таблеток у неё часто бывает сонливость.

