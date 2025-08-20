https://1prime.ru/20250820/dmitriev-860977030.html
Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Главы стран ЕС всеми силами пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России", - заметил он в публикации в Telegram. Дмитриев также привел цитату из газеты Politico, согласно которой, Европа считает, что мирные переговоры по Украине закончатся провалом.
