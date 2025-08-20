Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250820/dmitriev-860977030.html
Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев - 20.08.2025, ПРАЙМ
Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев
Главы стран ЕС всеми силами пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России. Об этом заявил глава РФПИ,... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T13:03+0300
2025-08-20T13:03+0300
политика
россия
европа
украина
кирилл дмитриев
рфпи
telegram
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470280f1387d81a958b69f09f0a0e7a7.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Главы стран ЕС всеми силами пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России", - заметил он в публикации в Telegram. Дмитриев также привел цитату из газеты Politico, согласно которой, Европа считает, что мирные переговоры по Украине закончатся провалом.
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860945599.html
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d5df5a856a0ab268b2f495ad7b0561a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, украина, кирилл дмитриев, рфпи, telegram, politico
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Telegram, Politico
13:03 20.08.2025
 
Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев

Дмитриев: ЕС пытается помешать диалогу РФ-США, прикрываясь словами о "недоверии"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Главы стран ЕС всеми силами пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России", - заметил он в публикации в Telegram.
Дмитриев также привел цитату из газеты Politico, согласно которой, Европа считает, что мирные переговоры по Украине закончатся провалом.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Дмитриев поблагодарил Орбана за предложение провести саммит ЕС с Россией
Вчера, 21:40
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАУКРАИНАКирилл ДмитриевРФПИTelegramPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала