https://1prime.ru/20250820/dmitriev-860977030.html

Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев

Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев - 20.08.2025, ПРАЙМ

Европейские лидеры пытаются помешать переговорам, заявил Дмитриев

Главы стран ЕС всеми силами пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России. Об этом заявил глава РФПИ,... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T13:03+0300

2025-08-20T13:03+0300

2025-08-20T13:03+0300

политика

россия

европа

украина

кирилл дмитриев

рфпи

telegram

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470280f1387d81a958b69f09f0a0e7a7.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Главы стран ЕС всеми силами пытаются помешать мирным переговорам Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия-США, прикрываясь словами о "недоверии" России", - заметил он в публикации в Telegram. Дмитриев также привел цитату из газеты Politico, согласно которой, Европа считает, что мирные переговоры по Украине закончатся провалом.

https://1prime.ru/20250819/rossiya-860945599.html

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, украина, кирилл дмитриев, рфпи, telegram, politico