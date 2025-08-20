https://1prime.ru/20250820/dolja-860949685.html

Доля ликвидных активов ФНБ в 2024 году стала самой низкой с 2008 года

Доля ликвидных активов ФНБ в 2024 году стала самой низкой с 2008 года - 20.08.2025, ПРАЙМ

Доля ликвидных активов ФНБ в 2024 году стала самой низкой с 2008 года

Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году стала самой низкой с 2008 года, то есть с момента образования фонда, говорится в... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T00:16+0300

2025-08-20T00:16+0300

2025-08-20T00:16+0300

финансы

экономика

рф

сша

антон силуанов

фнб

минфин

резервный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860949685.jpg?1755638168

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году стала самой низкой с 2008 года, то есть с момента образования фонда, говорится в заключении Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2024 год в Минфине. Минфин 30 января 2008 года преобразовал Стабилизационный фонд РФ в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. А с 2018 года Резервный фонд был ликвидирован и присоединен к ФНБ. "По результатам операций размещения и возврата средств ФНБ, а также с учетом курсовой разницы и переоценки золота доля ликвидных активов в общем объеме ФНБ уменьшилась на 9,8 процентного пункта и составила 32,1%, что является самым низким значением по итогам отчетного года с момента образования ФНБ в 2008 году (с учетом средств Резервного фонда и ФНБ до их объединения). В результате объем ликвидных активов составил 3 809,9 млрд рублей, что лишь незначительно превышает среднемесячные расходы федерального бюджета на 2025 год", - отмечается в документе. Как сообщил в начале августа Минфин, объем ФНБ за июль сократился на 10,1 триллиона рублей - до 13,08 триллиона рублей, а в долларах - почти на 7 миллиардов долларов, до 159,84 миллиарда. А объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 августа составил эквивалент 3,053 триллиона рублей, или 48,303 миллиарда долларов США (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), отметило министерство. Министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле текущего года заявил, что бюджетное правило в РФ необходимо настроить таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а ликвидные активы ФНБ - довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходов при стрессовом сценарии на рынке нефти. Он отмечал, что текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны. В начале мая Силуанов сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов. Сейчас в законе о бюджете объем ФНБ на конец года запланирован в размере 12,88 триллиона рублей, или 6% ВВП.

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, сша, антон силуанов, фнб, минфин, резервный фонд