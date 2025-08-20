Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля ликвидных активов ФНБ в 2024 году стала самой низкой с 2008 года - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/dolja-860949685.html
Доля ликвидных активов ФНБ в 2024 году стала самой низкой с 2008 года
Доля ликвидных активов ФНБ в 2024 году стала самой низкой с 2008 года - 20.08.2025, ПРАЙМ
Доля ликвидных активов ФНБ в 2024 году стала самой низкой с 2008 года
Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году стала самой низкой с 2008 года, то есть с момента образования фонда, говорится в... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T00:16+0300
2025-08-20T00:16+0300
финансы
экономика
рф
сша
антон силуанов
фнб
минфин
резервный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860949685.jpg?1755638168
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году стала самой низкой с 2008 года, то есть с момента образования фонда, говорится в заключении Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2024 год в Минфине. Минфин 30 января 2008 года преобразовал Стабилизационный фонд РФ в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. А с 2018 года Резервный фонд был ликвидирован и присоединен к ФНБ. "По результатам операций размещения и возврата средств ФНБ, а также с учетом курсовой разницы и переоценки золота доля ликвидных активов в общем объеме ФНБ уменьшилась на 9,8 процентного пункта и составила 32,1%, что является самым низким значением по итогам отчетного года с момента образования ФНБ в 2008 году (с учетом средств Резервного фонда и ФНБ до их объединения). В результате объем ликвидных активов составил 3 809,9 млрд рублей, что лишь незначительно превышает среднемесячные расходы федерального бюджета на 2025 год", - отмечается в документе. Как сообщил в начале августа Минфин, объем ФНБ за июль сократился на 10,1 триллиона рублей - до 13,08 триллиона рублей, а в долларах - почти на 7 миллиардов долларов, до 159,84 миллиарда. А объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 августа составил эквивалент 3,053 триллиона рублей, или 48,303 миллиарда долларов США (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), отметило министерство. Министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле текущего года заявил, что бюджетное правило в РФ необходимо настроить таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а ликвидные активы ФНБ - довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходов при стрессовом сценарии на рынке нефти. Он отмечал, что текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны. В начале мая Силуанов сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов. Сейчас в законе о бюджете объем ФНБ на конец года запланирован в размере 12,88 триллиона рублей, или 6% ВВП.
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, сша, антон силуанов, фнб, минфин, резервный фонд
Финансы, Экономика, РФ, США, Антон Силуанов, ФНБ, Минфин, резервный фонд
00:16 20.08.2025
 
Доля ликвидных активов ФНБ в 2024 году стала самой низкой с 2008 года

Счетная палата: доля ликвидных активов ФНБ в 2024 году стала самой низкой с 2008 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году стала самой низкой с 2008 года, то есть с момента образования фонда, говорится в заключении Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2024 год в Минфине.
Минфин 30 января 2008 года преобразовал Стабилизационный фонд РФ в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. А с 2018 года Резервный фонд был ликвидирован и присоединен к ФНБ.
"По результатам операций размещения и возврата средств ФНБ, а также с учетом курсовой разницы и переоценки золота доля ликвидных активов в общем объеме ФНБ уменьшилась на 9,8 процентного пункта и составила 32,1%, что является самым низким значением по итогам отчетного года с момента образования ФНБ в 2008 году (с учетом средств Резервного фонда и ФНБ до их объединения). В результате объем ликвидных активов составил 3 809,9 млрд рублей, что лишь незначительно превышает среднемесячные расходы федерального бюджета на 2025 год", - отмечается в документе.
Как сообщил в начале августа Минфин, объем ФНБ за июль сократился на 10,1 триллиона рублей - до 13,08 триллиона рублей, а в долларах - почти на 7 миллиардов долларов, до 159,84 миллиарда. А объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 августа составил эквивалент 3,053 триллиона рублей, или 48,303 миллиарда долларов США (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), отметило министерство.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле текущего года заявил, что бюджетное правило в РФ необходимо настроить таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а ликвидные активы ФНБ - довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходов при стрессовом сценарии на рынке нефти. Он отмечал, что текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны.
В начале мая Силуанов сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов.
Сейчас в законе о бюджете объем ФНБ на конец года запланирован в размере 12,88 триллиона рублей, или 6% ВВП.
 
ЭкономикаФинансыРФСШААнтон СилуановФНБМинфинрезервный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала