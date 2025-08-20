https://1prime.ru/20250820/dollar--860992650.html

Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола ФРС США

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.09 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1658 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1647 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 147,23 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,08% - до 98,2 пункта. Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры рассчитывают получить дополнительные сведения по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики регулятора. Также на этой неделе, в пятницу, ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Следующее заседание американского центробанка пройдет 16-17 сентября. По данным CME Group, 83% аналитиков ждут понижения учетной ставки ФРС до 4-4,25% с 4,25-4,5%.

