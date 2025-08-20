Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола ФРС США - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/dollar--860992650.html
Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола ФРС США
Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола ФРС США - 20.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола ФРС США
Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T17:17+0300
2025-08-20T17:17+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.09 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1658 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1647 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 147,23 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,08% - до 98,2 пункта. Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры рассчитывают получить дополнительные сведения по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики регулятора. Также на этой неделе, в пятницу, ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Следующее заседание американского центробанка пройдет 16-17 сентября. По данным CME Group, 83% аналитиков ждут понижения учетной ставки ФРС до 4-4,25% с 4,25-4,5%.
https://1prime.ru/20250820/tsb-860992165.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e3ebfcc01bfc7a374cd2fecafc7e2a92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, джером пауэлл
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл
17:17 20.08.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола ФРС США

Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией протокола заседания ФРС США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.09 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1658 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1647 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 147,23 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,08% - до 98,2 пункта.
Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры рассчитывают получить дополнительные сведения по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики регулятора.
Также на этой неделе, в пятницу, ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Следующее заседание американского центробанка пройдет 16-17 сентября. По данным CME Group, 83% аналитиков ждут понижения учетной ставки ФРС до 4-4,25% с 4,25-4,5%.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Официальный курс доллара на четверг составил 80,10 рубля
17:10
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАДжером Пауэлл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала