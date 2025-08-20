https://1prime.ru/20250820/domrf-860983661.html

В России сократился объем выдачи ипотеки на частные дома

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки на частные дома в России сократился в июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого года на 46% - до 57 миллиардов рублей, количество кредитов снизилось на 28% - до 11 тысяч, сообщила пресс-служба госкомпании "Дом.РФ". "В июле банки предоставили 11 тысяч новых кредитов на частные дома (+24% к июню) на 57 миллиардов рублей (+21% месяц к месяцу), в том числе на цели ИЖС - 3,7 тысячи новых кредитов (+21% месяц к месяцу) на 23 миллиарда рублей (+11% месяц к месяцу), - говорится в сообщении. Как отмечается в нем, объем ипотеки на ИЖС в прошлом месяце по-прежнему обеспечен адресными льготными программами - 99% всей выдачи, в том числе 86% за счет семейной ипотеки.

